Gene bir anket... Optimar yapmış...

Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa ne kadar oy alır?

İmamoğlu çıkarsa, Erdoğan yüzde 53.7, Ekrem Bey yüzde 46...

Mansur Yavaş çıkarsa, Erdoğan yüzde 55.2, Mansur Bey yüzde 44.8...

Sıkı durun:

Abdullah Gül çıkarsa, Erdoğan yüzde 76.7, Abdullah Bey yüzde 23.7!

Akşener çıkarsa da, Erdoğan yüzde 63.8, Meral Hanım yüzde 37.2...

Hepsi Abdullah Gül'ü geçiyor, hepsi...

Muharrem İnce kendi partisini çıkmaz ayın son çarşambasında belki kuracağı için onu sormamışlar.

Mustafa Sarıgül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimleri de sormaya bile gerek görmemişler.

Vallahi ben olsam Doğu Perinçek'i de sorardım. Hoşluk olsun.

Gırgır olsun diye Kılıçdaroğlu'nu bile sorardım.

Görüldüğü gibi seçimi Erdoğan gümbür gümbür kazanıyor, bunun başka bir izah tarzı yoktur.

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HELE ŞÜKÜR



Önümüzdeki yılın "İstiklal Marşı Yılı" olması TBMM'de kabul edildi, yani kanun oldu.

Önemli mi?

Hem önemsiz hem önemli.

Önemi şurada: Bu kanuna, AKP, CHP, MHP ve İP'nin yanı sıra HDP de olumlu oy verdi.

Peki hangi dağda kurt öldü?

HDP şimdi "Türkiye'nin partisi" olma yolunda küçük de olsa bir adım atmış oldu sayılır.

Demek ki HDP Kurtuluş Savaşı'mıza karşı değil.

Onun derdi, savaştan sonra kurulan devletle, devletin yapısıyla...

Dertlerini "insan gibi" dile getirselerdi bu kadar acı çekilmezdi.

Bir şeyi de unutmayalım: Mehmet Akif şiirini "kahraman ordumuza" ithaf etmişti.

Bunlar bükemedikleri bileği öpmeye mi hazırlanıyorlar yoksa?

Türk ordusunun yenilgiyi kabul etmesini ısrarla isteyen ve bunu "barış ve demokrasi şekerine" bulamaya çalışan bazı Türk gazetecilerine sunulur...