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Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

Son dakika haberine göre , bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 /’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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