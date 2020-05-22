22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Vatandaştan AK Parti'nin koronavirüs ile mücadelesine yüzde 90 destek! İşte anket sonuçları |Video

Son dakika: Vatandaştan AK Parti'nin koronavirüs ile mücadelesine yüzde 90 destek! İşte anket sonuçları |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2020 12:14
Güncelleme:22.05.2020 12:23
AK Parti anket çalışması yaparak vatandaşa koronavirüsle mücadeleyi sordu. "Kısıtlamalara destek veriyor musunuz?" sorusuna yüzde 90 "evet" yanıtı geldi. Ekonomide alınan önlemleri güvenli bulanların oranı yüzde 83 oldu.

AK Parti koronavirüsün nabzını tuttu. Anket çalışmasıyla vatandaşa koronavirüsle mücadeleyi sordu.

Anketin sonuçlarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıkladı. Rakamları değerlendiren Dağ, sürecin başarı ile yönetilmesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki hızlı karar alma sürecinin önemli rol oynadığını vurguladı.

VATANDAŞTAN YÜZDE 90 DESTEK

Buna göre; ankete katılanların yüzde 87'si "salgından sosyal hayatım etkilendi" dedi.
Ancak yüzde 90'ı kısıtlamalara destek verdi.
Anketten bayram süresince uygulanacak kısıtlamalara da yüzde 80 oranında destek çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı başarılı bulanların oranı ise yüzde 80 ve 90 arasında değişti.
Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara güvenilirlik yüzde 75 olurken, ankete katılanların yüzde 78'i "sağlık sistemine güveniyorum "dedi.

EKONOMİYE GÜVEN TAM

Ankette "ekonomi" başlığına da yer verildi.
Katılımcıların yüzde 83'ü ekonomide koronavirüsle ilgili alınan önlemlere güvendiğini söyledi.

Koronavirüsle mücadelenin ilk şartı kişisel temizlik de sorular arasındaydı.
Katılımcıların yüzde 92'si kişisel temizliğine dikkat ettiğini belirtti.

Son anketten hükümete yüzde 90 destek çıktı
Son anketten hükümete yüzde 90 destek çıktı
İETT şoförü gerçekleri anlattı
İETT şoförü gerçekleri anlattı
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Oğlu...
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Oğlu...
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan eşcinsel evliliklere destek
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan eşcinsel evliliklere destek
Ekrem İmamoğlu yalanlarıyla tepki topladı
Ekrem İmamoğlu yalanlarıyla tepki topladı
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıklaması
''Ne zamana kadar maske takacağız?'' Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı
''Ne zamana kadar maske takacağız?'' Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı
Selçuk Bayraktar’dan Akıncı Belgeseli paylaşımı
Selçuk Bayraktar’dan Akıncı Belgeseli paylaşımı
Camide müzik provokasyonunda yeni perde! İzmir'de iki camide Selda Bağcan şarkıları çalındı!
Camide müzik provokasyonunda yeni perde! İzmir'de iki camide Selda Bağcan şarkıları çalındı!
İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! CHP'li Banu Özdemir gözaltına alındı
İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! CHP'li Banu Özdemir gözaltına alındı
Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Başkan Erdoğan maske taktı
Başkan Erdoğan maske taktı
Daha Fazla Video Göster