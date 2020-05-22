Son dakika: Vatandaştan AK Parti'nin koronavirüs ile mücadelesine yüzde 90 destek! İşte anket sonuçları |Video

AK Parti anket çalışması yaparak vatandaşa koronavirüsle mücadeleyi sordu. "Kısıtlamalara destek veriyor musunuz?" sorusuna yüzde 90 "evet" yanıtı geldi. Ekonomide alınan önlemleri güvenli bulanların oranı yüzde 83 oldu.

AK Parti koronavirüsün nabzını tuttu. Anket çalışmasıyla vatandaşa koronavirüsle mücadeleyi sordu.

Anketin sonuçlarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıkladı. Rakamları değerlendiren Dağ, sürecin başarı ile yönetilmesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki hızlı karar alma sürecinin önemli rol oynadığını vurguladı.

VATANDAŞTAN YÜZDE 90 DESTEK

Buna göre; ankete katılanların yüzde 87'si "salgından sosyal hayatım etkilendi" dedi.

Ancak yüzde 90'ı kısıtlamalara destek verdi.

Anketten bayram süresince uygulanacak kısıtlamalara da yüzde 80 oranında destek çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı başarılı bulanların oranı ise yüzde 80 ve 90 arasında değişti.

Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara güvenilirlik yüzde 75 olurken, ankete katılanların yüzde 78'i "sağlık sistemine güveniyorum "dedi.

EKONOMİYE GÜVEN TAM

Ankette "ekonomi" başlığına da yer verildi.

Katılımcıların yüzde 83'ü ekonomide koronavirüsle ilgili alınan önlemlere güvendiğini söyledi.

Koronavirüsle mücadelenin ilk şartı kişisel temizlik de sorular arasındaydı.

Katılımcıların yüzde 92'si kişisel temizliğine dikkat ettiğini belirtti.