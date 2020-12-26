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CHP’deki şantaj skandalında ikinci perde! Tecavüz itirafı geldi

Son dakika haberine göre; 'de taciz skandallarına her geçen gün yenisi ekleniyor. CHP ’tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinden 4 kişi tutuklandı. , "İlişkimiz Karabat'ın bana tecavüz etmesiyle başladı" dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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CHP’deki şantaj skandalında ikinci perde! Tecavüz itirafı geldi

'ın adının karıştığı şantaj skandalında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Milletvekili Karabat'ın ile yaşadığı ilişkinin görüntülerini yayma tehdidiyle Karabat'tan 10 milyon TL isteyen şebeke yakayı ele vermişti.

Aynur Doğan ve eski CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki 'na sevk edildi. Savcılık tarafından sorguları yapılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi 11. 'ne sevk edildi. Aralarında Karabat'la yasak aşk yaşayan ve şantajın başrolünde bulunan Doğan ile Bozkurt, Cahit A. ve Ahmet A. "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Şantaj" suçlarından tutuklandı.

CHP'de yasak aşk skandalı! Vekil Özgür Karabat'a 10 milyon TL'lik görüntü şantajı CHP'DE YASAK AŞK SKANDALI! VEKİL ÖZGÜR KARABAT'A 10 MİLYON TL'LİK GÖRÜNTÜ ŞANTAJI





İNTİKAM PLANI YAPTILAR
Şantaj skandalının nasıl geliştiğine ilişkin detaylar şöyle:
Milletvekili Özgür Karabat'tan 10 milyon TL'yi isteyen şüpheli Cahit A., seçim döneminde CHP Arnavutköy Belediye Başkan aday adayı oldu ve Karabat'tan seçilebilmesi için yardım istedi. Seçilemeyen Cahit A.'nın kardeşi Ahmet A. bunun sorumlusu olarak Karabat'ı gördü. Aday adaylığı dönemindeki masrafları telafi etme bahanesiyle suç ortaklarıyla birlikte Aynur Doğan'ın, Karabat'la yakınlaşmasını istedi.


Doğan, Karabat'la birden fazla olacak şekilde evine davet ederek birliktelik yaşadı. İlişkiyi gizli kamera düzeneğiyle kayıt altına aldı. Şüpheliler Karabat'a görüntülerin ifşa edileceği tehdidiyle mesaj gönderdi. Cahit A. önce 10 milyon TL istedi, Karabat'ın kabul etmemesi üzerine 3 milyon TL'ye kadar düştü.


Doğan'ın, Karabat'la yaşadığı her birliktelik sonrası, Cahit A.'ya bilgi verdiği, Ahmet A.'nın ise dijital materyalleri Doğan'dan teslim aldığı tespit edildi. Bozkurt'un ise Karabat'a şantaj içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. Mesajları göndermeden önce ise Doğan'a göndererek, fikrini sorduğu, aralarında şakalaştıkları ortaya çıktı.


Bozkurt'un milletvekili Karabat'a Doğan'la olan ilişkisine ait fotoğrafları da gönderdiği belirlendi. Cahit A.'nın Ahmet A.'ya yazdığı mesajlarda, Doğan'ı tatile göndereceğini, kimsenin onu bulamayacağını söylediği tespit edildi.





İLİŞKİMİZ KARABAT'IN TECAVÜZÜYLE BAŞLADI
CHP Çekmeköy teşkilatında 'Sarı Başkan' lakabıyla tanınan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede 'Sevgilim' dediği CHP milletvekili Özgür Karabat tarafından tecavüze uğradığını ve ilişkilerinin böyle başladığını öne sürdü. Doğan, "Geçen sene aralık ayında kendisinin bana ulaşması ile arkadaşlığımız başladı. İnternetten yazarak telefon numaramı istedi. üzerinden yazdı bana, görüştük. Pandemi nedeniyle Ankara'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi, kabul ettim. Kahve içtik. Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Sonra bana zorla sahip oldu" dedi.



'İBB İHALESİNİ SANA VERECEĞİM'
Doğan, "Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. WhatsApp üzerinden görüntülü arıyor ve kendisini tatmin ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' dedi. Bana araç alabileceğini de söyledi. Yaşadıklarımı arkadaşım Cahit'e anlattım ve yardım istedim. Şantaj yapmadım" diye konuştu.

CHP'de yasak aşk skandalı! Vekil Özgür Karabat'a görüntü şantajı CHP'DE YASAK AŞK SKANDALI! VEKİL ÖZGÜR KARABAT'A GÖRÜNTÜ ŞANTAJI
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