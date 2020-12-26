Türkiye'de koronavirüs aşılarının başlayacağı tarih belli oldu

'AŞI OLMAMANIN RİSKİ ÖLÜMDÜR'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Aşı olmanın riski çok düşük ama aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük. Aşı olmamak güvenli değil. Ben aşıların güvenli olduğuna inanıyorum. Aşıyla ilgili riskler çok düşük olduğu için göze alınabilecek risklerdir ama şu anda hastalığa yakalanma ve ölme riski çok daha büyük. Aşıların uygulanmaya başlanmasının ardından insanlar rahat edecek. Bizim satın alacağımız aşı için konuşuyorum, bunlar bizi rahatlatacaktır.