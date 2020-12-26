26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'de koronavirüs aşılarının başlayacağı tarih belli oldu

Türkiye'de koronavirüs aşılarının başlayacağı tarih belli oldu

salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, 'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili kritik tarih belli oldu. Hafta başında 'ye gelmesi beklenen aşılar ilk olarak depolarda muhafaza edilecek ve iki haftalık güvenilirlilik testinden geçirilecek. , İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu onayından geçince tüm Türkiye'ye dağıtılacak.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
ABONE OL
Türkiye'de koronavirüs aşılarının başlayacağı tarih belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'den sipariş edilen corona virüs aşılarının hafta başında 'de olacağını açıklamasının ardından gözler aşılama sürecine çevrildi.

Aşılar Türkiye'ye geldikten sonra Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün soğuk hava depolarında muhafaza edilecek, sonrasında ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarları tarafından iki hafta boyunca incelenecek, güvenilirlik testlerinden geçirilecek. Güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması halinde ise 'nın kurduğu Aşı Takip Sistemi'yle birlikte Türkiye'deki il ve ilçe sağlık müdürlükleri, kamu, özel ve vakıf üniversiteleri, halk sağlığı laboratuvarları, aile ve göçmen sağlığı merkezlerine sevkiyatı yapılacak.

Aşılar, sevkiyatı yapılan merkezlerde 2-8 derece arasındaki buzdolaplarında saklanacak. Türkiye'nin dört bir yanında aşılama kapsamında başta sağlık çalışanları olmak üzere öncelikli grupların aşılanmasına 11-18 Ocak tarihleri arasında başlanacak.

'ÇİN AŞISI GÜVENİLİR VE SAKLAMASI KOLAY'

Ankara Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Dal: "Çin Coronavac aşısının güvenilirlik testleri daha önce Çin'de gerçekleşti ve aşının koruyuculuğunun da yüksek olduğu gözlemlendi. İnsanlarda ciddi bir yan etkiye de rastlanmadı. Olumlu veriler geldikten sonra acil kullanım izni verildi. Bu izni almanın kolay olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Bütün güvenilirlik testlerin geçmiş olması gerekiyor. Ben de aşının Faz-3 çalışmasına katıldım ve herhangi bir yan etkisini görmedim."

"Şimdi ülkemizde de güvenilirlik testinden geçtikten sonra aşılama başlayacak. Açıklanan verilere göre, aşı güvenli ve güvenilir bir şekilde kullanabiliriz. Coronavac aşısının saklama koşulları diğer aşılara kıyasla daha kolay. Aşılama için de yeterli derecede sağlık çalışanımız mevcut. Aşı olsak bile maskelerimizi çıkarmamamız gerekiyor. Muhtemelen her 6 ayda bir koruyuculuğun devam etmesi için yeniden aşılanma olacak. Umut ediyoruz ki 2021 yılında Kovid-19'un artık gündemimizdeki yeri azalacak." dedi.

'AŞI OLMAMANIN RİSKİ ÖLÜMDÜR'

Üyesi Prof. Dr. : Aşı olmanın riski çok düşük ama aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük. Aşı olmamak güvenli değil. Ben aşıların güvenli olduğuna inanıyorum. Aşıyla ilgili riskler çok düşük olduğu için göze alınabilecek risklerdir ama şu anda hastalığa yakalanma ve ölme riski çok daha büyük. Aşıların uygulanmaya başlanmasının ardından insanlar rahat edecek. Bizim satın alacağımız aşı için konuşuyorum, bunlar bizi rahatlatacaktır.

Çin aşısı pazartesi Türkiye'de! Aşı olacağımızı nasıl öğreneceğiz? ÇİN AŞISI PAZARTESİ TÜRKİYE'DE! AŞI OLACAĞIMIZI NASIL ÖĞRENECEĞİZ?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Aşı geldiğinde tüm arkadaşlarımızla birlikte olacağız SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: AŞI GELDİĞİNDE TÜM ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE OLACAĞIZ
Çifte aşı güvencesi! Türkiye için yeterli doz depoladık ÇİFTE AŞI GÜVENCESİ! TÜRKİYE İÇİN YETERLİ DOZ DEPOLADIK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA