CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin imamlara hakaret etti!

Yeni Şafak'ın haberine göre yarım yamalak taktığı maskesi ve yayvan bir üslupla basın açıklaması yapan CHP'li başkan şunları söyledi: "Mesela Uğur Mumcu parkının bir kısmı Japon bahçesi olacak. Bütün çocuklar merak edecek, hepsi oraya gidecekler. Park işi böyle olur. Bizim vizyonumuzu hayal bile edemez onlar. Çünkü bu iş yaşayıp görme, eğitim gibi bütünleşmiş bir şeydir. Liyakatli ekipmanla gerçekleşecek bir şeydir. İmamı mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı yaparsan, yok bilmem kimi teknik başkan yaparsan olmaz onlarla. Vizyonları da yetmez, hiçbir şeyleri de yetmez."