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CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin imamlara hakaret etti!

Son dakika haberine göre; ’li Başkanı , eski yönetimi eleştirirken, dönemin belediye başkan yardımcısı ’ün kısa bir süre imamlık yapmasını diline dolayarak tüm imamlara hakaret etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2020
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CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin imamlara hakaret etti!

Daha önce ayı heykeliyle gündeme gelen 'li Başkanı , imam hatip kökenli olan ve bir dönem imamlık yapan iktisat mezunu eski Belediye Başkan Yardımcısı 'e göndermede bulunurken, haddini aşarak imamlara dil uzattı.

Yeni Şafak'ın haberine göre yarım yamalak taktığı maskesi ve yayvan bir üslupla basın açıklaması yapan CHP'li başkan şunları söyledi: "Mesela Uğur Mumcu parkının bir kısmı Japon bahçesi olacak. Bütün çocuklar merak edecek, hepsi oraya gidecekler. Park işi böyle olur. Bizim vizyonumuzu hayal bile edemez onlar. Çünkü bu iş yaşayıp görme, eğitim gibi bütünleşmiş bir şeydir. Liyakatli ekipmanla gerçekleşecek bir şeydir. İmamı mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı yaparsan, yok bilmem kimi teknik başkan yaparsan olmaz onlarla. Vizyonları da yetmez, hiçbir şeyleri de yetmez."

1 HAFTA SONRA "HABERİM YOK" DEDİ
Bilecik Belediye Başkanı'nın çirkin sözleri CHP'li belediyelerin son dönemki tek icraatı değil. () de Mevlana'nın 747. vuslat yıldönümü dolayısıyla geçtiğimiz hafta düzenlediği töreniyle büyük bir skandala imza atmıştı. Mevlevi geleneği ayaklar altına alınarak kadın-erkek karışık sema zikri icra edilen programda Kur'an'ı Kerim Aşr-ı şerifi Türkçe okunmuştu. Farsça aslından okunması gereken naat kısmı da usule aykırı olarak Türkçe okunan programa tepkiler üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun töreni "Kendine 'Hoca' dedirten biri İBB'nin Şeb-i Arus törenine dil uzattı. Türkiye çok zor günlerden geçerken, milletimiz ekonomik kriz altında ezilirken, işyerleri bir bir kapanırken bunu perdelemek adına gereksiz polemik yaratma çabası, çaresizliğin resmidir" sözleriyle savunmuştu. Tepkiler dinmeyince 1 hafta sonra açıklama yapmak zorunda kalan İBB Başkanı da "Haberim yoktu" demekle yetindi.

CHARLIE HEBDO DAVETİ
de benzer bir skandala imza atmış, belediye 16-25 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Mizah Festivali'ne Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret eden dergisinin Plantu adıyla bilinen karikatüristi Jean Plantureux'a davet göndermişti. Vatandaşların tepkisi üzerine İzmir Valiliği, organizasyondaki o söyleşiyi iptal etti. Daha önce de İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret eden karikatürleri yayınlayan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya destek vermişti. Soyer, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki şahsi hesabından Charlie Hebdo'ya destek için derginin Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaretler içeren sayısıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşmış, tepki üzerine paylaşımını kaldırmıştı.

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