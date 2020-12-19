Görevden alınan CHP'li Başkan Kadir Aydar hakkında gözaltı kararı!
Son dakika haberine göre; Adana'da şafak vakti düzenlenen rüşvet operasyonunda Ceyhan İlçe Belediyesine baskın yapıldı. Operasyonda görevden alınan CHP'li Başkan Kadir Aydar hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Adana'da şafak vakti düzenlenen rüşvet operasyonunda Ceyhan İlçe Belediyesine baskın yapıldı. Operasyonda görevden alınan CHP'li Başkan Kadir Aydar hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, Belediye binasında arama yaptı.
Eski CHP'li Belediye Başkanı Aydar'ın yakalanmasına yönelik ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Ceyhan Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan zanlılar. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilmeye başlandı.
KADİR AYDAR KİMDİR?
Rüşvet operasyonu ardaından görevden alınan CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın hayatı merak edildi. Peki Kadir Aydar kimdir? Kaç yaşında?
Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart yerel seçiminde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Aydar'ın 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 ay hapis cezası bulunması nedeniyle seçilme yeterliliğini taşımadığına hükmedilmiş ve Aydar'ın mazbatası, YSK tarafından iptal edilmişti.
Kadir Aydar, 1988 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Aydar, İstanbul Piri Reis Üniversitesi Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı bölümünde lisans eğitimine başladı. Sonrasında ise öğrenim hayatına Çukurova Üniversitesi Yönetim, Pazarlama ve Muhasebe bölümlerinde devam etti.