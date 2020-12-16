Türkiye kuraklık ile mücadele ederken CHP yağmurda çim suladı

Yağışlı havada çimlerin sulanmasına tepki gösteren Hulusi Ketenci, "Yağmurlu bir hava gördüğünüz gibi yağmurlu hava olmasına rağmen haberlerde de izlediğimiz gibi aslında İstanbul'da su sıkıntısı yaşadığımızı söylüyor yetkililer. Vatandaş olarak bu konuda da gerçekten üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık birkaç saattir bu şekilde çalışıyor. Biz yetkilileri aramış olmamıza rağmen dediğimiz gibi gelip bir kimsenin ilgilenmediğini suyu kesmediğini gördük" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN