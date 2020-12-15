15 OCAK SON TARİH

İBB'den yapılan açıklamada, Eylül ayı sonunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulamasına geçilmesi ile ilgili entegrasyonun tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Buna göre 15 Ocak'tan itibaren eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart'lar kullanılamayacak.