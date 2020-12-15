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Son dakika: İstanbullular dikkat İBB duyurdu! İstanbulkart'lar 15 Ocak sonrası HES zorunluluğu geliyor

, ’tan itibaren eşleşmesi yapılmamış İstanbulkartların kullanılmayacağını duyurdu. Peki İstanbulkartlara HES kodu tanımlaması nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Son dakika: İstanbullular dikkat İBB duyurdu! İstanbulkart'lar 15 Ocak sonrası HES zorunluluğu geliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbulkart'ın koduna uyumlu hale getirilmesi çalışmasında sona gelindi.

15 OCAK SON TARİH

'den yapılan açıklamada, Eylül ayı sonunda 'nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulamasına geçilmesi ile ilgili entegrasyonun tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Buna göre 'tan itibaren eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart'lar kullanılamayacak.

NASIL YAPILIR?

Uygulama ile Kovid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekenlerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılarak, kullanımının geçici olarak engellenmesi amaçlanıyor.

İstanbulkart sitesi üzerinden gerekli bilgiler girilerek kart-HES kodu eşleşmesi yapılabiliyor.

Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu. Genelge ilk aşamada şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan kişiselleştirilmiş İstanbulkartları kapsıyordu.

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