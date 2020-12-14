"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 12 Mart 2020 tarihi kararıyla Başakşehir Belediyesi'ne tahsis edilen alan, Başakşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün girişimleriyle anne ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirmesi için bir merkeze dönüştürülecek.



Başakşehir Belediyesi'nin bu doğrultuda bir süredir çalışma yaptığını anlatan Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, "İçerideki tadilata bakıldığında merkezin anne ve çocuklarla ilgili bir alana dönüştüğü açıkça görülüyor. Söz konusu alanla ilgili İBB 2 kez yürütmeyi durdurmak için ilgili mercilere başvurdu, her iki başvuru da olumsuz sonuçlandı. Biz, mahkeme kararlarını dikkate alarak, bina içlerinde tadilata başladık. Burayı Başakşehirli anne ve yavrularımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız" diye konuştu.