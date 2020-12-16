Son dakika: Irak Cumhuriyeti Başbakanı Kazımi yarın Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI HÜSEYİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Dışişleri Bakanlığı'nca Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İkili ilişkilerimizin ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı ziyaret, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin 17 Aralık 2020 tarihinde ülkemizi resmi ziyareti için hazırlık mahiyeti taşımaktadır" denildi.