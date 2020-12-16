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Son dakika: Eylem hazırlığındaydılar! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 'lı terörist ile bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika: Eylem hazırlığındaydılar! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3, Barış Pınarı bölgesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Eylem hazırlığındaydılar! 4 terörist etkisiz hale getirildi EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR! 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan bir PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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