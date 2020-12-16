16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'nin en büyüğü olacak! Yusufeli Barajı’nda son 15 metre kaldı

Türkiye'nin en büyüğü olacak! Yusufeli Barajı’nda son 15 metre kaldı

’nin en yükseği dünyanın ise en yüksek üçüncü barajı olacak olan ’nda son 15 metre kaldı. ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
ABONE OL

ve yapılan açıklamaya göre, 'nda günlük ortalama 4 bin 400 metreküp beton dökülüyor. Gövde betonunda gerçekleşme oranı yüzde 93 oldu. Baraj 275 metre gövde yüksekliğiyle Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olmasına karşın, barajın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde bulunuyor.

Söz konusu barajın gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, 'den 'ye 13 metre platform genişliğinde beton yola karşılık geliyor.

Üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacak Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri'nin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünü uzatacak ve bu nehirde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacak.

"TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK, DÜNYANIN 3. YÜKSEK BARAJI"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, inşaat çalışmaları devam eden Yusufeli Barajı'nda 260 metre yüksekliğe ulaşıldığını ve son 15 metreye girildiğini ifade etti.

Pakdemirli, 'nin vizyon projelerinden barajın tamamlandığında 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın üçüncü yüksek barajı olacağı bilgisini verdi.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı 'ın baraj inşaatını ziyaret ederek "Muhteşem bir eser ortaya çıkıyor." dediğini anımsatan Pakdemirli, "Yusufeli Barajı inşaatında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Zor coğrafi koşullar altında böyle bir mega projeye imza atıyoruz. Belgesellik ve mühendislik harikası projedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücünün 558 megavat ve yıllık üretiminin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacağını belirten Pakdemirli, santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Pakdemirli, "Baraj tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncü yükseği olacak ve ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Proje sayesinde yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyüğü olacak! Yusufeli Barajı’nda son 15 metre kaldı TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK! YUSUFELİ BARAJI’NDA SON 15 METRE KALDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA