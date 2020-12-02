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CHP'deki tecavüz skandalını örtme çabası! Can Ataklı'dan skandal sözler: Yollu diye düşünmüş olabilir

Gündeme bomba gibi düşen 'deki taciz ve tecavüz skandalına tepkiler çığ gibi büyürken yandaş medya iğrençliği örtbas etmeye çalıştı. 'nün fonladığı TELE1'de canlı yayın programı yapan , iğrenç ifadeler kullandı. Ataklı, "Buraya kadar geldik. Bu heralde yollu" diye düşünmüş olabilirler" dedi.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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CHP'deki tecavüz skandalını örtme çabası! Can Ataklı'dan skandal sözler: Yollu diye düşünmüş olabilir

'de cinsel saldırı skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Maltepe'de CHP ilçe yöneticisi Umut Karagöz'ün genç bir kıza tecavüzden tutuklanmasının ardından, yeni bir taciz skandalı da Ümraniye'de patladı. Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A., parti üyesi 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel tacizde bulundu.

TACİZLER CHP'Yİ KARIŞTIRDI
Taciz olayları sonrası, CHP'liler de birbirine girdi. CHP İstanbul İl Başkanı , üst üste patlayan skandallara tepki gösterdiği gerekçesiyle eski CHP Milletvekili 'ı şov yapmakla suçladı. Yarkadaş ise, Kaftancıoğlu'nun taciz iddialarının üstünü örtmeye çalışan bir tutum içinde olduğunu ima etti.

TACİZİ SAVUNDU
CHP yandaşlığı ile bilinen TELE1'deki programında CHP'de yaşanan bu rezalet hakkında akılalmaz açıklamalarda bulundu. Tacizi 'hoş olmayan bir olay' olarak adlandıran Ataklı, taciz olaylarının günlük hayatta olabileceğini söyledi. CHP'yi bu olaydan aklamak için elinden geleni yapan Ataklı, tacize tepki gösterenlere ise 'Melanet yuvası' yakıştırmasında bulundu.

FATMANUR ALTUN'DAN ATAKLIYA SERT TEPKİ
Can Ataklı'nın canlı yayındaki skandal açıklamalarına bir tepki de TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'dan geldi. Altun, "Tecavüz kültürünün klişeleri: Gece vakti orada ne işi varmış Kuyruk sallamıştır Yollu sanmış Her yerde olan şeyler Rıza vardır Abartı Kol kırılır yen içinde kalır Klişe antolojisi gibi konuşma. Feministlere, kadın derneklerine, CHP'li kadın gazetecilere iyi uykular" dedi.

AKLAMA YARIŞINA ONLAR DA KATILDI
Öte yandan diğer besleme medya organlarının da CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarını gizlemeye çalışan Canan Kaftancıoğlu'nu aklama yarışına girdiği dikkatlerden kaçmadı.

Sözcü ise olayı tamamen görmezden geldi.

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