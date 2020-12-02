CHP'deki tecavüz skandalını örtme çabası! Can Ataklı'dan skandal sözler: Yollu diye düşünmüş olabilir

TACİZİ SAVUNDU

CHP yandaşlığı ile bilinen Can Ataklı TELE1'deki programında CHP'de yaşanan bu rezalet hakkında akılalmaz açıklamalarda bulundu. Tacizi 'hoş olmayan bir olay' olarak adlandıran Ataklı, taciz olaylarının günlük hayatta olabileceğini söyledi. CHP'yi bu olaydan aklamak için elinden geleni yapan Ataklı, tacize tepki gösterenlere ise 'Melanet yuvası' yakıştırmasında bulundu.