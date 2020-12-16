Koronavirüse karşı bir Türk keşfi daha! Prof. Dr. İbrahim Benter ilk Kovid-19 ilacını üretti

AŞI SONRASI MASKE UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşı uzmanlarından Kate O'Brien, aşıların koronavirüs hastalığının vücutta oluşmasına karşı etkili olduğu bilimsel olarak doğrulansa da aşıların hastalığın bulaşım hızı yönünde bir koruma sağlayıp sağlamadığının bilinmediği için aşı olan kişilerin maske takmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Aşının ilk dozundan sonra sadece yüzde 52 koruma sağladığını gösteren araştırmayı hatırlatan O'Brien, ikinci dozdan sonra dahi aşı olan kişilerin virüsü başka bir kişiye bulaştırma riski bulunduğu için daha önce uygulanan önlemlere sadık kalınması gerektiği vurguladı.