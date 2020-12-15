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Pfizer CEO’su neden hala aşı olmadı? İşte yanıtı...

Son dakika haberi... ’in ’su Albert Bourla, BioNTech ile ortak ürettikleri aşıyı olmak için sırasını bekleyeceğini bu nedenle henüz aşı olmadığını söyledi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Pfizer CEO’su neden hala aşı olmadı? İşte yanıtı...

(Covid-19) aşısını geliştiren şirketlerden 'in 'su Albert Bourla henüz neden aşı olmadığını açıkladı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren 'li ilaç şirketi Pfizer'in CEO'su Alber Bourla, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları,huzurevi sakinleri ve personeline öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikir olduğunu ve sırasını bekleyeceğini belirterek, "Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

GÜVENİ ARTIRACAKSA AŞI OLURUM

Bourla, aynı zamanda eğer insanların aşıya olan güvenlerini artıracaksa önceden aşı olabileğini de belirtmişti.

Cuma günü Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil kullanım onayı alan aşı, ABD'de ilk kez 'un Queens bölgesindeki Long Island Yahudi Tıp Merkezi'nde yoğun bakım hemşiresi olan Sandra Lindsay'a uygulandı.

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