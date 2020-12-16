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Son dakika: Adana'da PKK operasyonu: 6 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre 'da terör örgütü ile iş birliği yaptığı öne sürülen 6 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika: Adana'da PKK operasyonu: 6 gözaltı kararı

ilinde etkisiz hale getirilen 'lı teröristin üzerinde ele geçirilen iki adet pusula üzerinde inceleme yapan ekipler, 'da 6 kişi ile iş birliği yapıldığını tespit edildi.

Terör örgütü PKK'yı deşifre etmeye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristin iş birliği içinde olduğu öne sürülen 6 kişinin adresini belirledi.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin, adreslerim demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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