16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Koronavirüse karşı Türkler umut oldu! Aşının ardından ilacı da Türk profesör doktor İbrahim Benter buldu

Koronavirüse karşı Türkler umut oldu! Aşının ardından ilacı da Türk profesör doktor İbrahim Benter buldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2020 14:23
Güncelleme:16.12.2020 14:25
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin ardından bir Türk daha koronavirüse çare oldu. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi Formycon, Prof. Dr. İbrahim Benter'in keşfettiği ve hastalığa karşı önerdiği yöntemi kullanarak ilk koronavirüs ilacını üretti. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.

Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin ardından bir Türk daha koronavirüse çare oldu. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi Formycon, Prof. Dr. İbrahim Benter'in keşfettiği ve hastalığa karşı önerdiği yöntemi kullanarak ilk koronavirüs ilacını üretti. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.

Koronavirüse karşı bir Türk keşfi daha! Prof. Dr. İbrahim Benter ilk Kovid-19 ilacını üretti KORONAVİRÜSE KARŞI BİR TÜRK KEŞFİ DAHA! PROF. DR. İBRAHİM BENTER İLK KOVİD-19 İLACINI ÜRETTİ

ABD'de uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü yapan farmakoloji profesörü , 2015 yılında kalp damar ve diyabet araştırmaları sırasında virüslerin insan hücrelerine girişi sağlayan protein zinciri 'i keşfetti ve bu proteinlerin durdurularak virüs kaynaklı hastalıkların önlenebileceği ya da tedavi edilebileceğini buldu.

ŞUBAT AYINDA AÇIKLADI

Benter salgının ortaya çıkmasının ardından şubat ayında yaptığı açıklamada, COVID-19 virüsünün kendi keşfi Angiotensin zinciri içindeki proteinine tutunarak akciğerlere ve ardından vücuda girdiğini belirterek, bu proteinin durduracak ilaç geliştirilebileceğini, "Biz bu kapıyı kapatırsak hastalığa çözüm olur" diyerek ilan etmişti.

ALMAN ŞİRKET ÜRETTİ

Texas Üniversitesi'nde ACE2 proteininin durdurulmasına yönelik çalışmalar devam ederken Alman biyoteknoloji şirketi Formycon, Prof. Dr. İbrahim Benter'in anlattığı yöntemi kullanarak ilk ilacı ürettiklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 virüsünün tutunduğu ACE2 adlı proteini durdurarak ilaç ürettiklerini ve aşılanamayan, aşı sonrası yeniden hastalanan ya da antikor üretmeyen hastalara büyük ümit olduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, yeni ilaç sadece COVID-19 değil, ACE2 proteinine bağlanarak vücuda giren korona türü tüm virüslere kapıyı kapatıyor. İlacın gerekli testler ve onay süreçlerinden geçtikten sonra 2022 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.

Prof. Dr. İbrahim Benter'in COVID-19 virüsünün akciğerlere giriş kapısı kabul edilen ACE2 adı verilen proteini etkisiz hale getirerek, virüslerin 'giriş kapısını kapatma' yöntemi 22 Şubat'ta haber olmuştu.

AŞI SONRASI MASKE UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşı uzmanlarından Kate O'Brien, aşıların koronavirüs hastalığının vücutta oluşmasına karşı etkili olduğu bilimsel olarak doğrulansa da aşıların hastalığın bulaşım hızı yönünde bir koruma sağlayıp sağlamadığının bilinmediği için aşı olan kişilerin maske takmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Aşının ilk dozundan sonra sadece yüzde 52 koruma sağladığını gösteren araştırmayı hatırlatan O'Brien, ikinci dozdan sonra dahi aşı olan kişilerin virüsü başka bir kişiye bulaştırma riski bulunduğu için daha önce uygulanan önlemlere sadık kalınması gerektiği vurguladı.

İLK AŞI MÜZEYE KONACAK

'de koronavirüse karşı aşı yapılan ilk isim olan 90 yaşındaki Margaret Keenan'a verilen aşının boş şişesi müzede sergilenecek. Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşının şişesi İngiltere'nin başkenti 'daki Bilim Müzesi'ne gönderilecek. Aşı tarihi bölümüne eklenecek olan şişe, 2021'in ilk aylarından itibaren müzede gösterilecek. 8 Aralık'ta aşılama programına başlayan İngiltere, toplu aşılamaya geçen ilk ülke olmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Koronaya karşı Türkler umut oldu!
Koronaya karşı Türkler umut oldu!
Tekrar tekrar aşılanmamız gerekebilir
"Tekrar tekrar aşılanmamız gerekebilir"
Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesinde bir ilk!
Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesinde bir ilk!
Son dakika: Prof. Dr. Kerim Çağlı'ya veda
Son dakika: Prof. Dr. Kerim Çağlı'ya veda
Din mizah konusu yapılamaz
"Din mizah konusu yapılamaz"
'Arkadaş' kış uykusuna yatmadı!
'Arkadaş' kış uykusuna yatmadı!
Destek paketinden kimler yararlanacak?
Destek paketinden kimler yararlanacak?
Sahte alkol faciası: Ölü sayısı 3'e yükseldi
Sahte alkol faciası: Ölü sayısı 3'e yükseldi
Tele 1 ve Yılmaz Özdil'e halktan tepki
Tele 1 ve Yılmaz Özdil'e halktan tepki
Tropikal meyvelerden çıkan şaşırttı
Tropikal meyvelerden çıkan şaşırttı
Herkes izledi! Kavga sebebi şok etti
Herkes izledi! Kavga sebebi şok etti
Gökyüzünde endişelendiren cisim
Gökyüzünde endişelendiren cisim
Daha Fazla Video Göster