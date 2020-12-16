Koronavirüse karşı Türkler umut oldu! Aşının ardından ilacı da Türk profesör doktor İbrahim Benter buldu

Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin ardından bir Türk daha koronavirüse çare oldu. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi Formycon, Prof. Dr. İbrahim Benter'in keşfettiği ve hastalığa karşı önerdiği yöntemi kullanarak ilk koronavirüs ilacını üretti. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.

Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin ardından bir Türk daha koronavirüse çare oldu. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi Formycon, Prof. Dr. İbrahim Benter'in keşfettiği ve hastalığa karşı önerdiği yöntemi kullanarak ilk koronavirüs ilacını üretti. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.

ABD'de uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü yapan farmakoloji profesörü İbrahim Benter, 2015 yılında kalp damar ve diyabet araştırmaları sırasında virüslerin insan hücrelerine girişi sağlayan protein zinciri Angiotensin'i keşfetti ve bu proteinlerin durdurularak virüs kaynaklı hastalıkların önlenebileceği ya da tedavi edilebileceğini buldu.

ŞUBAT AYINDA AÇIKLADI

Benter salgının ortaya çıkmasının ardından şubat ayında yaptığı açıklamada, COVID-19 virüsünün kendi keşfi Angiotensin zinciri içindeki ACE2 proteinine tutunarak akciğerlere ve ardından vücuda girdiğini belirterek, bu proteinin durduracak ilaç geliştirilebileceğini, "Biz bu kapıyı kapatırsak hastalığa çözüm olur" diyerek ilan etmişti.

ALMAN ŞİRKET ÜRETTİ

Texas Üniversitesi'nde ACE2 proteininin durdurulmasına yönelik çalışmalar devam ederken Alman biyoteknoloji şirketi Formycon, Prof. Dr. İbrahim Benter'in anlattığı yöntemi kullanarak ilk ilacı ürettiklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 virüsünün tutunduğu ACE2 adlı proteini durdurarak ilaç ürettiklerini ve aşılanamayan, aşı sonrası yeniden hastalanan ya da antikor üretmeyen hastalara büyük ümit olduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, yeni ilaç sadece COVID-19 değil, ACE2 proteinine bağlanarak vücuda giren korona türü tüm virüslere kapıyı kapatıyor. İlacın gerekli testler ve onay süreçlerinden geçtikten sonra 2022 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.

Prof. Dr. İbrahim Benter'in COVID-19 virüsünün akciğerlere giriş kapısı kabul edilen ACE2 adı verilen proteini etkisiz hale getirerek, virüslerin 'giriş kapısını kapatma' yöntemi 22 Şubat'ta haber olmuştu.

AŞI SONRASI MASKE UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşı uzmanlarından Kate O'Brien, aşıların koronavirüs hastalığının vücutta oluşmasına karşı etkili olduğu bilimsel olarak doğrulansa da aşıların hastalığın bulaşım hızı yönünde bir koruma sağlayıp sağlamadığının bilinmediği için aşı olan kişilerin maske takmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Aşının ilk dozundan sonra sadece yüzde 52 koruma sağladığını gösteren araştırmayı hatırlatan O'Brien, ikinci dozdan sonra dahi aşı olan kişilerin virüsü başka bir kişiye bulaştırma riski bulunduğu için daha önce uygulanan önlemlere sadık kalınması gerektiği vurguladı.

İLK AŞI MÜZEYE KONACAK

İngiltere'de koronavirüse karşı aşı yapılan ilk isim olan 90 yaşındaki Margaret Keenan'a verilen aşının boş şişesi müzede sergilenecek. Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşının şişesi İngiltere'nin başkenti Londra'daki Bilim Müzesi'ne gönderilecek. Aşı tarihi bölümüne eklenecek olan şişe, 2021'in ilk aylarından itibaren müzede gösterilecek. 8 Aralık'ta aşılama programına başlayan İngiltere, toplu aşılamaya geçen ilk ülke olmuştu.