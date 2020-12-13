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50 eyalete dağıtılacak! Pfizer/BioNTech aşısı yola çıktı

Son dakika haberi... ’de Alman biyoteknoloji firması 'in ABD'li ilaç şirketi ile geliştirdiği yeni tip (Covid-19) aşısının dağıtımı başladı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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50 eyalete dağıtılacak! Pfizer/BioNTech aşısı yola çıktı

Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan / Covid-19 aşısının bulunduğu tırlar 'daki merkezden dağıtım için yola çıktı.

50 eyalete dağıtılacak! Pfizer/BioNTech aşısı yola çıktı 50 EYALETE DAĞITILACAK! PFİZER/BİONTECH AŞISI YOLA ÇIKTI

Milyonlarca doz aşı, nakliye tesislerine ve havalimanlarına götürülmek üzere sıcaklık kontrollü termal konteynerlere yüklendi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, kargo şirketleriyle yapılan çalışmayla ilk teslimatın tamamının 2 gün içerisinde tamamlanabileceğini açıkladı.

Toplam 2,9 milyon doz aşı 50 eyalete dağıtılacak ve 21 gün sonra yine aynı bölgelere 2.9 milyon doz daha aşı ulaştırılacak.

Acil durumlar için Michigan'deki Portage kentinde yer alan tesiste yaklaşık 500 bin aşı yedek olarak bekletilecek.

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