Koronavirüs aşısını bulan Türk doktor Uğur Şahin'den kanser tedavisi müjdesi

-70 DERECEDE Mİ TAŞINACAK?

Bazı çevrelerde, Alexander Fleming'in 1928'de geliştirdiği penisilin aşısından bu yana bilim adına en önemli gelişmelerden kabul edilen koronavirüs aşısının geliştiricilerinden Türk bilim insanları doktor Uğur Şahin ve doktor Özlem Türeci, "Aşıyı geliştirmek harika bir duygu" ifadeleriyle hislerini belirtirken -70 derecede taşınmasıyla ilgili soruya Şahin, "Doğru planlama ile hiçbir zorluk olmaz" sözlerine yer verdi.

KANSER TEDAVİSİ İÇİN UMUTLU

Telegraph'a konuşan çiftten Uğur Şahin, "İnsan vücudu en basit anlatımla, hücrelerine belirli proteinleri üretmeleri talimatını vererek çalışır ve bu proteinler daha sonra bir antikor tepkisi oluşturur. Koronavirüs aşısında yer alan mRNA (mesajcı RNA) teknolojisi başlangıçta kanserle savaşmak için geliştirildi. Ben koronavirüs aşısının geliştirilmesiyle önümüzdeki 20 yıl içinde kanserle mücadele konusunda bir devrim göreceğimizi düşünüyorum" dedi.