Koronavirüs aşısını bulan Türk doktor Uğur Şahin'den kanser tedavisi müjdesi
Koronavirüs aşısını bularak tarihe geçen Türk doktor Uğur Şahin, kanser tedavisi hakkında da umutlu konuştu. Zaman vererek müjdeyi veren Şahin, "Kanser tedavisinin kaderini etkileyecek" dedi. Şahin aynı zamanda koronavirüs aşısı hakkındaki soruları da yanıtladı.
1 yıllık çalışma sonrasında dünyayı derinden etkileyen koronavirüs aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin, kanser tedavisi hakkında da müjdeli haberi verdi. Kanserle mücadelede büyük atılımların geleceğini belirten BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, zamanı da işaret etti.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortaya çıkmasından bu yana, geliştirilmesi beklenen koronavirüs aşı yarışında en önde ilerleyen ve yüzde 95 başarı oranı sağlayan Pfizer-Biontech aşısının geliştiricilerinden Türk doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci, umut veren açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs ile mücadele için üçüncü faz sonuçlarını ilk olarak açıklayan ve muhtemelen ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden ilk onayı alacak Pfizer-Biontech'a 2 Aralık'ta İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), tarafından uygulanma izni verilmişti. Aşının İngiltere genelinde bu hafta içine dağıtılması bekleniyor.
-70 DERECEDE Mİ TAŞINACAK?
Bazı çevrelerde, Alexander Fleming'in 1928'de geliştirdiği penisilin aşısından bu yana bilim adına en önemli gelişmelerden kabul edilen koronavirüs aşısının geliştiricilerinden Türk bilim insanları doktor Uğur Şahin ve doktor Özlem Türeci, "Aşıyı geliştirmek harika bir duygu" ifadeleriyle hislerini belirtirken -70 derecede taşınmasıyla ilgili soruya Şahin, "Doğru planlama ile hiçbir zorluk olmaz" sözlerine yer verdi.
KANSER TEDAVİSİ İÇİN UMUTLU
Telegraph'a konuşan çiftten Uğur Şahin, "İnsan vücudu en basit anlatımla, hücrelerine belirli proteinleri üretmeleri talimatını vererek çalışır ve bu proteinler daha sonra bir antikor tepkisi oluşturur. Koronavirüs aşısında yer alan mRNA (mesajcı RNA) teknolojisi başlangıçta kanserle savaşmak için geliştirildi. Ben koronavirüs aşısının geliştirilmesiyle önümüzdeki 20 yıl içinde kanserle mücadele konusunda bir devrim göreceğimizi düşünüyorum" dedi.
MÜJDEYİ VERDİ
Uğur Şahin, "Ben kanseri yenmenin kanser hastası birinin vücudundaki belirli bir tümörü hedefleyecek kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmede yattığına inanıyorum. Bu geliştirilen bireysel tedavilerin kanser tedavisinin kaderini önemli ölçüde değiştirmemize yardımcı olabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.