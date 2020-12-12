Son dakika: BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi geldi! Tek doz mu olacak?
Son dakika haberi...ABD'de son aylarda konuşulan koronavirüs aşısı hakkında sevindirici bir haber daha geldi. ABD Gıda ve İlaç. Dairesi'nin Pfizer ve BioNTech'in aşısına onay vermesinin ardından kritik bir eşik daha aşılmış oldu.Bu sevindirici gelişmenin ardından bir iyi haberi de BioNTech firmasının CEO'su Uğur Şahin paylaştı.İşte detaylar...
Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği koronavirüs aşısı cephesinden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüsü aşısına FDA'dan onay alan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, "Bu en önemli dönüm noktası" diyerek tek dozluk kullanım için de Pfizer'la değerlendirme yapacaklarını söyledi.
ABD REKORA KOŞUYOR
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 602 bin 509 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 71 milyon 503 bin 497'ye çıkarken, virüs saptanan 49 milyon 692 bin 19 kişi sağlığına kavuştu.En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 16 milyon 295 bin 714 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 302 bin 762 kişi öldü.
ONAY VERİLDİ
Öte yandan ABD Gıda ve İlaç Dairesini (FDA) Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi. ABD'de son bir aydır bu aşının onay süreci konuşuluyordu. Virüse karşı yüzde 95 etkinliği olduğu belirtilen aşının onay alması sonrası gözler BioNTech'in kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin'e çevrildi.
CNN International ve Reuters'a açıklamalarda bulunan Şahin, FDA'nın onayı için "Bu en önemli dönüm noktası" yorumunda bulundu. Onay alındıktan sonra herkesin aklındaki en önemli soru işareti üretim kapasitesi.
DAHA FAZLA İHTİYAÇ OLDUĞU AÇIK
BioNTech'in aşı sürecindeki ortağı Pfizer'dan daha önce yapılan açıklamada, 2020'nin sonuna dek 100 milyon doz aşı üretilmesinin hedeflendiği belirtilmişti. Ancak üretimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu rakam 50 milyon doza düşürüldü.
Bu konuya da değinen Şahin, "Üretimdeki sıkıntıları çözmemiz gerekiyor. Daha fazla doza ihtiyacımız olacağı çok açık. Bunun üzerinde uğraşıyoruz. Nasıl daha fazla doz üreteceğimizi planlıyoruz" dedi. Pfizer-BioNTech'in aşısını ilk kez İngiltere'de Margaret Keenan olmuştu.
750 MİLYON DOZ ÜRETİM KAPASİTESİ
Pfizer ve BioNTech'in önümüzdeki yıl üretmeyi hedeflediği miktar 1.3 milyar doz aşı. Mevcut kapasiteyi artırmak isteyen BioNTech, Novartis'in Marburg'daki üretim tesisini satın almıştı. Söz konusu tesisin yılda 750 milyon doz üretim kapasitesi olduğu belirtiliyor.
Marburg'da üretimin 2021'nin ilk yarısında başlayabileceğini ifade eden Şahin, "Ana planımız 1.3 milyar doz. Genişletilmiş bir plan üzerinde çalışıyoruz. Ölçeği ne kadar genişletebileceğimizi şu an için söyleyemem ama bunu ciddi bir şekilde deneyeceğiz" diye konuştu.
TEK DOZLUK AŞI DEĞERLENDİRECEK
Normal şartlarda iki doz olarak yapılması planlanan aşının ilk dozdan itibaren etkisini göstermeye başlaması BioNTech ve Pfizer arasında farklı bir konuyu da tartışmaya açtı. İlk doz uygulandıktan 12 gün sonra etkinlik göstermesine değinen Şahin, "Bu veriye şaşırdık. İkinci doz uygulandıktan sonra bağışıklığın arttığını biliyorduk. Tek dozluk bir aşı için ortağımız Pfizer'la kesinlikle bir değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.
AÇIKLAMA YAPILACAK
Aşının sadece tek dozla etki göstermesi ve bir kere uygulanmasının yeterli olması aşının üretim, dağıtım ve uygulanmasında karşılaşılacak birçok sorunu kökünden çözebilecek bir durum olması heyecanı daha da artırmış oldu. Aşının FDA tarafından onaylanmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ilk aşının 24 saatten kısa bir sürede yapılacağını duyurdu.
ONAYLANAN İLK AŞI
Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısı, ABD'de onaylanan ilk korona aşısı oldu. Aşıya daha önce İngiltere ve Kanada da onay vermişti. 332 milyonluk nüfusu bulunan ABD'de aşının dağıtımı ve uygulanması konusunda çalışmalar sürüyor.
Bu ay sonuna kadar ilk parti olarak 6,4 milyon doz aşının dağıtılması ve iki doz aşılama uygulaması nedeniyle ilk etapta 3 milyon kişiyi kapsaması planlanıyor. ABD'deki Pfizer depolarından alınacak aşılar askerler tarafından taşınacak ve dağıtımı yapılacak. ABD'de yaşayan herkesin Mart ortası ve ayında bu aşıya ulaşabileceği belirtilmişti. ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada aşının ücretsiz olacağını da duyurmuştu.