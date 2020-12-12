Son dakika: BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi geldi! Tek doz mu olacak?

ABD REKORA KOŞUYOR

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 602 bin 509 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 71 milyon 503 bin 497'ye çıkarken, virüs saptanan 49 milyon 692 bin 19 kişi sağlığına kavuştu.En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 16 milyon 295 bin 714 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 302 bin 762 kişi öldü.

ONAY VERİLDİ

Öte yandan ABD Gıda ve İlaç Dairesini (FDA) Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi. ABD'de son bir aydır bu aşının onay süreci konuşuluyordu. Virüse karşı yüzde 95 etkinliği olduğu belirtilen aşının onay alması sonrası gözler BioNTech'in kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin'e çevrildi.