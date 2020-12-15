İYİ Partili Halil Öztürk makam şoförünün eşiyle yasak aşk yaşıyordu! Skandal büyüdü



Makam şoförü Ahmet T.'nin eşi Sümeyra T. ile uygunsuz görüntü paylaşımı ve yaşadığı yasak aşk ile gündeme gelen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Skandalın ortaya çıkmasıyla inkar politikası yürüten ve şoförünün eşi Sümeyra T. ile sadece bir kez nikahını kıydığında gördüğünü iddia eden Başkan Öztürk'ün yalanları bir bir ortaya çıkıyor.