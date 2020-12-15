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Kuşadası'nda 4 büyüklüğünde deprem! | Son depremler

Son dakika haberine göre; 'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde meydana geldi. 'nin 3,86 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 7,08 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Kuşadası'nda 4 büyüklüğünde deprem! | Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 3,86 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 7,08 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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