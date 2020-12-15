Başkan Erdoğan dün açıklamıştı! Kira ve gelir kaybı desteği esnafın yüzünü güldürdü

"ESNAFA CAN SUYU OLACAK"

Selçuklu ilçesinde unlu mamul satışı yapan Ali Sefa Okur ise yeme-içme sektöründe esnafın son zamanlarını sıkıntı içerisinde geçirdiğini vurguladı.

Esnafın hibe desteğine odaklandığını dile getiren Okur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu destek hem iş verenin rahatlaması açısından hem de çalışanların maaşlarını almaları bakımından can suyu olacak. Buna herkes sevinir, piyasa da hareketlenir. Bu konudaki desteğinden ötürü Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Esnafa nefes aldırır. Hatta bu vatandaşa da olumlu yansıyacaktır. Çünkü yükselen maliyetler, fiyata yansıyor. Bu destekler ürünlerin fiyatını da düşürecektir. Restoranlara lavaş yapıyoruz. Birçoğu zor günler geçiriyor. İçeriye müşteri alamadıkları için bu esnaflar çok sıkıntılıydı. Ciroları düşmüştü, kiralarını da karşılamakta zorlandılar. Onlar da rahat bir nefes alacak."