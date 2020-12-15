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Başkan Erdoğan'dan yeni destek müjdesi! 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar

Son dakika haberi... Başkan salgınla mücadelede yeni kararları açıkladı. Peki destek müjdesinin detayları neler? Kira desteğinin detayları neler? Kime ne kadar destek verilecek? Çalışanların ödenekleri ne kadar artacak? müdürü A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Başkan Erdoğan'dan yeni destek müjdesi! 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan salgınla mücadelede yeni kararları açıkladı. Peki destek müjdesinin detayları neler? Kira desteğinin detayları neler? Kime ne kadar destek verilecek? Çalışanların ödenekleri ne kadar artacak? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Başkan Erdoğan'dan yeni destek müjdesi! 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar

SALGINA KARŞI DESTEK PAKETİ

* Stopaj oranları Mart sonuna kadar

6 aya kadar vadeli hesaplarda %5,

1 yıla kadar vadeli olanlarda %3,

1 yıl üzerinde olanlar için % 0 olacak

Başkan Erdoğan'dan yeni destek müjdesi! 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar

* 432 bin 567 esnaf salgından doğrudan etkilendi

* Esnafa 3 ay kira desteği: 500 TL - 750 TL

* Esnaftan 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle ayda 1000 lira verilecek

Başkan Erdoğan'dan yeni destek müjdesi! 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar

*Toplamda destek 5 milyar lirayı bulacak

* İş yeri kiralamada KDV oranı 1 Haziran'a kadar %8 olacak

* Vergi indirimleri 1 Haziran'a kadar uzatıldı

Başkan Erdoğan'dan yeni destek müjdesi! 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar

ÇALIŞANIN ÖDENEKLERİ ARTIYOR

* 2020 yıl sonu tahmini enflasyon: 12.1 - 12.47

* Asgari ücret artış oranı (E+3-4 puan) : % 15 - 16

* Tahmini brüt asgari ücret: 3.384,45 TL - 3.413,88 TL

* Tahmini net asgari ücret: 2.673,40 TL - 2.696,65 TL

Başkan Erdoğan'dan yeni destek müjdesi! 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar

2020 RAKAMLARI

* Kısa Çalışma Ödeneği: 1.765,80 TL - 4.414,50 TL

* Nakdi Ücret Desteği: 1.177,20 TL

* İşsizlik maaşı: 1.177,20 TL - 2.354,40 TL

Başkan Erdoğan'dan yeni destek müjdesi! 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar

2021 TAHMİNİ RAKAMLARI

Kısa çalışma ödeneği: 2.048 TL - 5.120 TL

Nakdi ücret desteği: 1.365 TL

İşsizlik maaşı: 1.365 TL - 2.731 TL

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Başkan Erdoğan'dan yeni destek müjdesi! 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar

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Başkan Erdoğan'dan yeni destek müjdesi! 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar

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