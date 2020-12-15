Başkan Erdoğan'dan yeni destek müjdesi! 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan salgınla mücadelede yeni kararları açıkladı. Peki destek müjdesinin detayları neler? Kira desteğinin detayları neler? Kime ne kadar destek verilecek? Çalışanların ödenekleri ne kadar artacak? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan salgınla mücadelede yeni kararları açıkladı. Peki destek müjdesinin detayları neler? Kira desteğinin detayları neler? Kime ne kadar destek verilecek? Çalışanların ödenekleri ne kadar artacak? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
SALGINA KARŞI DESTEK PAKETİ
* Stopaj oranları Mart sonuna kadar
6 aya kadar vadeli hesaplarda %5,
1 yıla kadar vadeli olanlarda %3,
1 yıl üzerinde olanlar için % 0 olacak
* 432 bin 567 esnaf salgından doğrudan etkilendi
* Esnafa 3 ay kira desteği: 500 TL - 750 TL
* Esnaftan 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle ayda 1000 lira verilecek
*Toplamda destek 5 milyar lirayı bulacak
* İş yeri kiralamada KDV oranı 1 Haziran'a kadar %8 olacak
* Vergi indirimleri 1 Haziran'a kadar uzatıldı
ÇALIŞANIN ÖDENEKLERİ ARTIYOR
* 2020 yıl sonu tahmini enflasyon: 12.1 - 12.47
* Asgari ücret artış oranı (E+3-4 puan) : % 15 - 16
* Tahmini brüt asgari ücret: 3.384,45 TL - 3.413,88 TL
* Tahmini net asgari ücret: 2.673,40 TL - 2.696,65 TL
2020 RAKAMLARI
* Kısa Çalışma Ödeneği: 1.765,80 TL - 4.414,50 TL
* Nakdi Ücret Desteği: 1.177,20 TL
* İşsizlik maaşı: 1.177,20 TL - 2.354,40 TL
2021 TAHMİNİ RAKAMLARI
Kısa çalışma ödeneği: 2.048 TL - 5.120 TL
Nakdi ücret desteği: 1.365 TL
İşsizlik maaşı: 1.365 TL - 2.731 TL