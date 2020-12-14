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Haberler Galeri Esnafa 1000 TL müjdesi: Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Esnaf destek paketi ödemesi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...

Esnafa 1000 TL müjdesi: Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Esnaf destek paketi ödemesi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...

Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, pandemi döneminde esnaflara destek paketi kapsamında açıklamalarda bulundu. 1000 TL kira ödemesini içinde bulunduran destek paketinde yer alan detaylar araştırılmaya başladı. İşte, Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Esnaf destek paketi ödemesi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 20:24 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 20:32
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Esnafa 1000 TL müjdesi: Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Esnaf destek paketi ödemesi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...

Son dakika... Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Esnaf destek paketi ödemesi ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kira desteği, doğalgaz, elektrik ve su faturalarının ertelenmesi gibi müjdelerin yer aldığı destek paketi ve kimleri kapsayacağı yönündeki açıklamalar yakıdan takip ediliyor. 3 ay süreyle esnafa sağlanacak destek paketi hakkında detayları ahaber.com.tr olarak haberimizde derledik. İşte, Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Esnaf destek paketi ödemesi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esnafa 1000 TL müjdesi: Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Esnaf destek paketi ödemesi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...

ESNAFA MÜJDE

- İş yeri kiralamada KDV yüzde 8 olacak

- Kirada stopaj indirimi 1 Haziran'a uzadı

- 1,2 milyon esnafa 3 ay bin TL destek verilecek

- Esnafa 3 ay süreyle 750 TL kira desteği verilecek

Önümüzdeki 3 ay esnafımıza toplamda 5 milyar liralık bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz

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Esnafa 1000 TL müjdesi: Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Esnaf destek paketi ödemesi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...

EKONOMİ

- Salgının hızlandırdığı yeniden yapılanma sürecine hedefimiz ülkemizi hak ettiği yere çıkarmaktır.

- 10 yıldır olduğu gibi en önemli rehberimiz 2023 hedeflerimizdir.

- 2021 bütçesini büyüme esasları üzerine kurduk

- Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste karşı dayanıklıdır.

- Eylül'de işsizlik oranı 12.7 oldu

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Esnafa 1000 TL müjdesi: Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Esnaf destek paketi ödemesi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...

- Sanayi bölgelerinde 4 bin 600 tesisin inşaatı devam ediyor

- Halkımızdan tasarruflarını Türk Lirası olarak yapmalarını istiyoruz

- Biz samimiyetle esnaf ve tüccarlarımıza destek oluyoruz

- Kimya, eczacılık, tıbbi cihaz gibi sektörlerde yeni çağrılara çıkacağız

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Esnafa 1000 TL müjdesi: Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Esnaf destek paketi ödemesi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...

MİLYONLARA NEFES ALDIRACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile pandemiden en çok etkilenen kesimlerin başında gelen esnaf ve çiftçilerin nefes almasını sağlayacak, sorunlarını çözecek adımlar için düğmeye basıldı.