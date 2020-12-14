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Esnafa 1000 TL müjdesi: Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Esnaf destek paketi ödemesi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...
Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, pandemi döneminde esnaflara destek paketi kapsamında açıklamalarda bulundu. 1000 TL kira ödemesini içinde bulunduran destek paketinde yer alan detaylar araştırılmaya başladı. İşte, Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Esnaf destek paketi ödemesi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 20:24 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 20:32
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