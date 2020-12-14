Son dakika... Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Esnaf destek paketi ödemesi ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kira desteği, doğalgaz, elektrik ve su faturalarının ertelenmesi gibi müjdelerin yer aldığı destek paketi ve kimleri kapsayacağı yönündeki açıklamalar yakıdan takip ediliyor. 3 ay süreyle esnafa sağlanacak destek paketi hakkında detayları ahaber.com.tr olarak haberimizde derledik. İşte, Esnaf destek paketinden kimler yararlanacak? Esnaf destek paketi ödemesi ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları...