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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Esnafa son dakika müjdesi! 1000 TL destek nasıl alınır? Esnafa kira yardımı şartları nelerdir? Kimler faydalanacak? Esnafa son dakika müjdesi! 1000 TL destek nasıl alınır? Esnafa kira yardımı şartları nelerdir? Kimler faydalanacak? Son dakika... Esnafa 1000 TL destek ödemesi ve kira desteği şartları nedir? Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladıklarını bildirdi. Bu kapsamda esnafa üç ay boyunca 1000 TL destek ödemesi yapılacak. Bir diğer destek ise kira yardımı. Peki, esnafa 1000 TL destek nasıl alınır? Esnafa kira yardımı şartları nelerdir? Kimler faydalanacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 15.12.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 11:06
Son dakika... Esnafa 1000 TL destek kimler alabilir? Kira yardımı nasıl olacak? Milyonlarca esnafı yakından ilgilendiren müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafı yakından ilgilendiren destek paketini açıkladı. 3 ay botunca esnafa tplam 5 milyar lira civarında hibe desteği sağlanacak. Peki, esnafa 1000 TL destek nasıl alınır? Esnafa kira yardımı şartları nelerdir? Kimler faydalanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ESNAFA 1000 TL DESTEK VERİLECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladıklarını bildirerek,
"Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız." dedi. ESNAFA 1000 TL DESTEK ÖDEMESİ KİMLER ALABİLİR?
Hibe şeklinde verilecek doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.
ESNAFA KİRA YARDIMI ŞARTLARI NEDİR?
Esnafa kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirlediklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz.