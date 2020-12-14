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Milyonlarca esnafa nefes aldıracak! Destek paketi içeriği nedir? Kira yardımı, doğalgaz, elektrik ve su faturaları...

Esnafa destek paketi içeriği nedir? Milyonlarca esnafın heyecanla beklediği destek paketi bugün belli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın esnafa destek paketinin detaylarını açıklaması bekliyor. En çok merak edilenleren biri de destek paketinin içeriği oldu. Peki, esnafa kira yardımı olacak mı? Doğalgaz, elektrik ve su faturaları ertelenecek mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 12:03
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Milyonlarca esnafa nefes aldıracak! Destek paketi içeriği nedir? Kira yardımı, doğalgaz, elektrik ve su faturaları...

Milyonlarca esnafın yakından takip ettiği destek paketinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kira desteği, doğalgaz, elektrik ve su faturalarının ertelenmesi gibi müjdelerin yer aldığı destek paketinin bugün açıklanması bekleniyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, esnafa kira yardımı olacak mı? Doğalgaz, elektrik ve su faturaları ertelenecek mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca esnafa nefes aldıracak! Destek paketi içeriği nedir? Kira yardımı, doğalgaz, elektrik ve su faturaları...

ESNAFA DESTEK PAKETİ İÇERİĞİ NEDİR?

Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

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Milyonlarca esnafa nefes aldıracak! Destek paketi içeriği nedir? Kira yardımı, doğalgaz, elektrik ve su faturaları...

1- Kiranın yanı sıra diğer faturalar da paket kapsamına alınacak

2- Borcun bir kısmı hibe olarak karşılanacak.

3- Destek miktarı esnafı gelir kaybına göre tespit edilecek

4- Uygulama pandemi tedbirleri sona erene kadar devam edecek

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Milyonlarca esnafa nefes aldıracak! Destek paketi içeriği nedir? Kira yardımı, doğalgaz, elektrik ve su faturaları...

ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ FATURALARI İÇİN İNDİRİM GELECEK Mİ?

Kabine toplantısında koronavirüsle mücadelede gelinen son durum, uygulanan tedbirlerin sahaya yansıması ve başta kiralar olmak üzere salgından olumsuz etkilenen kesimleri desteklemek için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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Milyonlarca esnafa nefes aldıracak! Destek paketi içeriği nedir? Kira yardımı, doğalgaz, elektrik ve su faturaları...

Kira desteğinin yanı sıra su, elektrik ve doğalgaz faturaları için indirimin de gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca bankacılık tarafında da borç ötelenmesi, düşük faizli uzun vadeli kredi gibi seçenekler üzerinde de durulduğu ifade ediliyor.