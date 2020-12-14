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Milyonlarca esnafa nefes aldıracak! Destek paketi içeriği nedir? Kira yardımı, doğalgaz, elektrik ve su faturaları...
Esnafa destek paketi içeriği nedir? Milyonlarca esnafın heyecanla beklediği destek paketi bugün belli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın esnafa destek paketinin detaylarını açıklaması bekliyor. En çok merak edilenleren biri de destek paketinin içeriği oldu. Peki, esnafa kira yardımı olacak mı? Doğalgaz, elektrik ve su faturaları ertelenecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 12:03
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