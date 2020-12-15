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Başkan Erdoğan dün açıklamıştı! Kira ve gelir kaybı desteği esnafın yüzünü güldürdü

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Giriş: 15.12.2020 13:15
Güncelleme:15.12.2020 13:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan “Kabine Toplantısı” sonrası açıkladığı kira ve gelir kaybı destekleri esnaf tarafından sevinçle karşıladı. MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, "Destek kararları esnafımıza rahat bir nefes aldıracaktır" ifadelerini kullanırken çiğ köfteci Bayram Ecer, "Devlet yine her zaman olduğu gibi milletinin arkasında durdu. Mutlu olduk, bu zor günlerde bize ilaç gibi geldi." dedi.
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