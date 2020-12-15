Çin'e giden Türkiye'nin ilk ihracat treni Kazakistan'da

Türkiye'den Çin'e yük taşıyan ilk ihracat treni, Kazakistan'ın Taraz şehrine ulaştı. TCDD, treninin sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini duyurdu. İlk ihracat trenin yolculuğu, "Törenle uğurlandıktan sonra Halkalı garına döndü" denilerek hedef alınmıştı.

Londra'dan Pekin'e kesintisiz demiryolunun stratejik kavşağındaki Türkiye'den, Çin'e ilk ihracat treni 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), treninin Kazakistan'ın Taraz şehrine ulaştığını ve sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini duyurdu. TCDD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, trenin Kazakistan'daki görüntülerine de yer verildi.

Türkiye'den Çin'e yük taşıyan ilk ihracat treni, İstanbul'dan uğurlanmasının ardından "Törenle uğurlandıktan sonra Halkalı garına döndü" denilerek hedef alınmıştı. Bunun üzerine TCDD'nin sosyal medya hesabından, trenin güncel konumuna dair paylaşımlar yapılmaya başlandı