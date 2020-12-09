Taciz ve tecavüze göz yuman Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı!





KILIÇDAROĞLU'NDAN ÜÇLÜ STRATEJİ: SESSİZ KAL, ÖRT, UNUTTUR

Parti içinde yaşanan taciz ve tecavüzlere bugüne kadar hiç değinmeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç yönlü bir strateji izlediği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun stratejisini, "sessiz kal", "parti içinde olayların üstünü ört" ve "kamuoyuna unuttur" şeklinde planladığı kaydediliyor. Kılıçdaroğlu benzer stratejiyi CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen S. adlı kadını 2 ay boyunca tehdit ederek cinsel istismarda bulunması olayında da kullanmıştı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağı yönündeki haberin yalan olduğunun ortaya çıkmasının ardından da aynı taktiği izlemişti.