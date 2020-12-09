Yunanistan'ın alçak oyunu işe yaramadı

Diplomatik kaynaklar, AB'nin Akdenizli üyeleri İtalya, İspanya ve Malta yaptırıma karşı tutum sergilerken, Macaristan da yaptırım karşıtı tavır takındığını ifade etti. Yarın gerçekleştirilecek kritik zirveden de AB-Türkiye ilişkilerini rehin almak için çabalayan Yunanistan'ın istediği sonucun çıkması beklenmiyor.

Atina'nın AB içinde en büyük destekçisi Fransa ve Avusturya oldu. Türkiye karşıtlığını temel politikası haline getiren Macron yönetimi, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Doğu Akdeniz konusunun yanı sıra Libya, Suriye ve Karabağ gibi meselelerde de Ankara'ya karşıt söylemini yineledi. Yunanistan'a destek veren bir diğer ülke de Avusturya oldu. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de Fransa'nın tezini destekler şekilde Türkiye'nin politikasını eleştirerek, AB'nin sert tutum takınmasını savundu.