Mide bulandıran iğrenç olay güvenlik kamerasına yansıdı! Küçük kızı taciz eden pis sapık...

Rusya'nın Tümen Bölgesi'ne bağlı Nijnevartovsk şehrinde, pedofili suçlusu bir adam bina girişinde beklemeye başladı.

Bir süre sonra binaya 11 yaşındaki küçük bir kız çocuğu girdi. Binanın ana kapısını açıp koridora giren çocuğu takip eden kişi, bir anda çocuğa sarılarak taciz etmeye başladı.