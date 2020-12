SEN DULSUN SUÇLU ÇIKARSIN!

Yeni Asır'a konuşan ve şu an kanser tedavisi gördüğünü söyleyen A.T, "Bu kişi bana evlenme teklif etti, reddettim, sonra beni eve kadar takip etmiş kapıyı çaldı. Kapıyı açınca üzerime saldırıp beni darp etti. Üst katta hamile bir kadın vardı o bağırdı, bende bağırıp direnince korkup kaçtı. Ancak olayın şokundan o an şikayetçi olmadım, ertesi gün o dönem ilçe yöneticisi olan Şakir Başak'a anlattım, bana 'Sen dulsun, seni suçlu bulurlar. CHP'nin adı lekelenir' diyerek konuşmamam için beni tehdit etti" dedi. Bu arada CHP'de bir ilçe başkanının da kendisi ile sevgili olduğu yönünde dedikodular çıkardığını anlatan A.T, kendisine gidip hesap sorduğunda ise, "Ne olacak sen güzel kadınsın hava attım" diyerek küstahça bir cevap verdiğini ileri sürdü.