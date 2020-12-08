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CHP'de taciz skandallarına İzmir de eklendi! Evime kadar takip edip...

Son dakika haberi... ’de son günlerde birbiri ardına patlayan tecavüz skandallarına bir halka da ’den eklendi. 7 yıl önce CHP İzmir Kadın Kolları’nda görevli A.T, bir partilinin cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. A.T, “Eski Başkanı S.B, takip ederek evime gelip bana saldırdı. Direnince korkup kaçtı. Olayı dönemin ilçe yöneticilerinden ’a anlatıp yardım istedim ama ‘CHP’nin adı lekelenmesin’ diyerek konuşmamı engelledi” dedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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CHP'de taciz skandallarına İzmir de eklendi! Evime kadar takip edip...

'da , Avcılar ve Ümraniye'de gündeme bomba gibi düşen 'deki taciz ve tecavüz skandallarına tepkiler büyürken, bir tecavüz girişiminin de 'de 7 yıl önce yaşandığı ortaya çıktı. CHP'de bir dönem kadın kollarında görev yapan ve Konak CHP'de görev alan A.T. (50) isimli kadının da mağdur olduğu ortaya çıktı. Bir ilçede o dönem Başkanlığı yapan kendisinden 17 yaş küçük bir partilinin tecavüz girişimine uğradığını ve olayın partililer tarafından 'partinin adı lekelenir, sen dulsun adın kötüye çıkar, seni suçlu bulurlar' denilerek örtbas edildiği belirlendi.

SEN DULSUN SUÇLU ÇIKARSIN!
Yeni Asır'a konuşan ve şu an kanser tedavisi gördüğünü söyleyen A.T, "Bu kişi bana evlenme teklif etti, reddettim, sonra beni eve kadar takip etmiş kapıyı çaldı. Kapıyı açınca üzerime saldırıp beni darp etti. Üst katta hamile bir kadın vardı o bağırdı, bende bağırıp direnince korkup kaçtı. Ancak olayın şokundan o an şikayetçi olmadım, ertesi gün o dönem ilçe yöneticisi olan Şakir Başak'a anlattım, bana 'Sen dulsun, seni suçlu bulurlar. CHP'nin adı lekelenir' diyerek konuşmamam için beni tehdit etti" dedi. Bu arada CHP'de bir ilçe başkanının da kendisi ile sevgili olduğu yönünde dedikodular çıkardığını anlatan A.T, kendisine gidip hesap sorduğunda ise, "Ne olacak sen güzel kadınsın hava attım" diyerek küstahça bir cevap verdiğini ileri sürdü.

KILIÇDAROĞLU İDDİALARA SESSİZ KALIYOR
İstanbul CHP'de Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki bir genç kıza cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkması ve Karagöz'ün tutuklanmasıyla patlak veren CHP'deki taciz, tecavüz vakaları gündeme bomba gibi düşmüş, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP lideri 'nun çirkin iddialara sessiz kalması da büyük tepki çekmişti.

TAKİP EDİP EVİNİ BASMIŞ
Tecavüz girişiminin İzmir'in bir ilçesinde yıllar önce Gençlik Kolları Başkanı olan kendisinden 17-18 yaş küçük bir partilinin evlenme teklifini reddetmesi sonucu gerçekleştiğini aktaran A.T, "Bu kişi Karabağlar'daki evime giderken beni takip etmiş. Evimi bastı, tecavüzden son anda kurtuldum" dedi. Olayın şoku ile gittiği parti yöneticilerinin olayı örtbas etmeye çalıştığını anlatan A.T, "Bu olayların gündeme gelmesi bile beni çok rahatsız etti. Bu olay beni çok yıprattı. Bu kişi beni tehdit etti, hala da hep benimle uğraşır ve tehdit eder. Korkuyorum, rahatsızım ve uğraşacak takatim kalmadı. Beni sindirdiler, Allah'a havale ettim" ifadelerini kullandı.

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