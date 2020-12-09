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Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

'da köpük tabak üreten fabrikada çıkan söndürüldü. Fabrikanın Genel Müdürü Varol Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangının sebebini henüz bilmiyoruz, araştırmalar devam ediyor. Yangında 5 milyon liralık zararımız oldu." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2020
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Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Yenişehir ilçesi Barcın Mahallesi'nde köpük tabak üreten bir fabrika henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında fabrikadaki yangın söndürüldü.

Fabrikanın Genel Müdürü Varol Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangının sebebini henüz bilmiyoruz, araştırmalar devam ediyor. Yangında 5 milyon liralık zararımız oldu." dedi.

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