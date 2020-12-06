CHP'yi sarsan son dakika haberinin adresi bu kez İstanbul Şişli! İddiaya göre; Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G Y., müşteki ve kocasını belediyede kadrolu olarak işe aldırdı. K.H. isimli kadın, Şişli Belediyesi'ne bağlı bir şirkette, şüpheli U.G Y.'nin 3 yıldır asistanlığını yapıyordu. U.G Y., asistanı olan evli kadınla yalnız kaldığı zamanlarda, "Eşin dışında kimseyle flört ettin mi, özel kalemde gözüne kestirdiğin biri oldu mu, hiç anlık bir şey yaşamayı düşündün mü?" diyordu.