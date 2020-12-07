CHP Genel Merkezi'nde taciz skandalı! Yazar Nazlı Eray Sis Kelebekleri adlı kitabında anlattı

Doğu'dan bir Belediye Başkan Yardımcısı idi. 'Bir ara gelin konuşalım' dedi. Genel Başkan'ın odasının yanındaki odada görüştük. Ben odaya girince adam birdenbire bana sarıldı. Kendimi geri atınca arkadaki yuka saksısı devrildi. 'Bir dil ver, bir öpeyim bütün oylar sana' gibi garip bir laf söyledi. Dışarı fırladım. Kimseye söyleyemedim o şok içinde. Partide yaşadığım bu tacizi de sonra Sis Kelebekleri kitabımda yazdım. 2 yıl sonra Kurultay'da bunu gördüm. Bir Emir Kusturica filmi gibiydi. Kalabalığı yararak yanıma geldi 'Beni de yediler' dedi ve sonra tekrar kalabalığın içine döndü..."

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