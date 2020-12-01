CHP’deki tecavüz skandalı Canan Kaftancıoğlu ve Barış Yarkadaş'ı karşı karşıya getirdi

PARTİ KARIŞTI, KILIÇLAR ÇEKİLDİ!

Parti yöneticilerinin karıştığı taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili CHP yanlısı Cumhuriyet'e konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "CHP olarak kadına karşı her türlü şiddet ve istismara karşı tavrımız çok net. Maltepedeki olay olduğu andan itibaren ilçe başkanımız bana bilgi verir vermez bu konuya yöneldik. İlçede prosedür tamamlandıktan sonra ben il yönetimini olağanüstü topladım ve disipline bu kişiyi sevk ettik. Kişinin partimizden atılmasıyla ilgili süreç yürütülüyor" dedi.

Barış Yarkadaş'ı işin "şovunu yapmakla" suçlayan Kaftancıoğlu, "Barış Yarkadaş o tweeti attığında biz sorumluluğumuzu yerine getirmiştik. O şahsın atılmasıyla ilgili süreç zaten çoktan başlamıştı. Barış Yarkadaş'ın ne yazdığıyla ilgilenmiyoruz. O birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor" dedi.

YARKADAŞ'TAN JET YANIT!

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından Canan Kaftancıoğlu'na yanıt verdi. Yarkadaş, "Sürekli kadın kimliğini öne çıkararak siyaset yapan CK'nın "cinsel saldırı ile ŞOV"u kavramlarını aynı cümlede kullanması, bu ülkenin kadınları açısından büyük bir talihsizliktir. CK'nın sözlerini okurken onun adına utandım. Yazıklar olsun!" dedi.

İşte Barış Yarkadaş'ın Twitter hesabından yaptığı o açıklamalar:



Canan Kaftancıoğlu, bugün bir gazeteye verdiği demeçte, CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umut Karagöz'ün karıştığı cinsel saldırı suçuna yönelik gösterdiğim tepkiyi hiç utanmadan ve sıkılmadan "ŞOV" olarak nitelemiş! Güya ben işin şovundaymışım... Ben hayatımda bu denli apolitik bir dile şahit olmadım. Sürekli kadın kimliğini öne çıkararak siyaset yapan CK'nın "cinsel saldırı ile ŞOV"u kavramlarını aynı cümlede kullanması, bu ülkenin kadınları açısından büyük bir talihsizliktir. CK'nın sözlerini okurken onun adına utandım. Yazıklar olsun!