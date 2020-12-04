SON DAKİKA | İzmir'de korkutan deprem! 4 Aralık AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi Sisam Adası'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.34'te yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.