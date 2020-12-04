SON DAKİKA | İzmir'de korkutan deprem! 4 Aralık AFAD, Kandilli son depremler listesi...
Son dakika... Ege Denizi Sisam Adası'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 4 Aralık son depremler listesi...
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi Sisam Adası'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 12.34'te yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER (4 ARALIK 2020)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.12.04 12:34:14 37.8133 26.8428 5.0 -.- 4.1 4.1 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.04 12:18:58 38.4948 43.7753 25.1 -.- 2.8 -.- KARLIYAMAC-OZALP (VAN) İlksel
2020.12.04 12:10:18 40.8242 31.7678 0.0 -.- 1.9 -.- TOKMAKLAR-(BOLU) İlksel
2020.12.04 10:36:21 39.5288 40.2057 10.0 -.- 2.0 -.- DERINDERE-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2020.12.04 09:44:47 37.8458 26.4885 16.6 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.04 09:36:08 37.7088 27.0468 3.2 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.04 09:32:41 37.5553 26.6858 26.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.12.04 09:25:24 39.1590 29.0587 8.0 -.- 1.8 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.12.04 08:14:19 38.8978 30.1210 14.1 -.- 1.2 -.- SELKISARAY-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2020.12.04 07:29:18 36.9413 27.6253 5.3 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.12.04 07:28:39 37.9105 26.9712 7.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.04 07:26:21 37.8683 26.9002 7.6 -.- 3.4 3.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.04 07:09:27 37.8905 26.9842 4.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.04 06:44:31 39.2730 27.7878 9.0 -.- 3.5 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2020.12.04 06:30:37 36.4865 27.5688 17.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.04 06:21:00 37.8243 26.8488 5.0 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.04 06:10:11 36.9957 28.8325 5.1 -.- 1.4 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.12.04 06:05:43 40.6028 28.9867 4.6 -.- 0.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.04 06:05:09 37.9382 26.6983 4.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.04 05:57:27 40.5660 29.0068 5.0 -.- 1.4 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2020.12.04 05:55:36 40.5843 28.9850 5.0 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.04 05:54:09 40.5842 28.9898 5.1 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.04 05:47:45 40.5863 28.9958 5.0 -.- 0.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.04 05:42:02 40.5402 28.9833 4.4 -.- 1.2 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2020.12.04 05:41:29 37.9107 26.9738 5.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.04 05:30:44 39.3173 27.6905 13.2 -.- 1.4 -.- GOKTAS-SOMA (MANISA) İlksel
2020.12.04 05:24:07 37.8928 26.8885 15.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.04 05:21:27 39.8753 30.4712 5.4 -.- 1.9 -.- SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2020.12.04 05:06:13 37.0475 30.4422 79.0 -.- 2.1 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2020.12.04 05:05:10 37.6248 27.1480 9.6 -.- 1.4 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel