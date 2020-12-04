Son dakika: Canan Kaftancıoğlu tacizi 7 ay saklamış! Barış Yarkadaş'tan Kaftancıoğlu'na eleştiri yağmuru!

"Canan Kaftancıoğlu'nun Abdulkadir Selvi'ye verdiği röportajdan da öğreniyoruz ki benim söylediğim gibi olmuş. Bu kişi ancak Pazartesi günü partiden ihraç edilmiş. Oysa ne diyorlardı 'Biz aynı gün attık' diyorlardı. Ben de bunun olmadığını söyledim. Parti tüzüğüne göre disiplin kurulunun da toplanmasına gerek yoktur. Disiplin kurulu başkanı gelir bu ahlaksızın ifadelerini okur. En azından geçici olarak ihraç eder. Ve kamuoyuna da açıklama yapılır. Bir tane alçak, namussuz geldi içimize karıştı. Biz de tuttuk onu kulağından def ettik attık. Bundan sonrası yargının işidir denir. Şimdi bunu yapmıyorsanız.. Bunun üstünü örtüyorsun demektir. Bunu yapacaksın. O ahlaksızı duyduktan sonra kapının önüne koyacaksın. Ben bu tweeti yazdım Pazar günü."

"BEN YAVŞAKÇA BİR İLİŞKİYİ DEŞİFRE ETTİM…"

"Pazartesi günü gördüğüm kadarıyla 3 binin üzerinde altına yorum yapılmış. Benim 3 bin yorumu okuyabilme imkanım yok.. Fakat o yorumların altına Avcılar'dan bir hanımefendi ismiyle, kimliğiyle fotoğrafıyla bir tweet yazmış. Demiş ki 'Ben de İstanbul İl başkan yardımcıları tarafından tacize uğradım. Şöyle şöyle şöyle taciz edildim. Canan Hanım'a bunu bildirdim. İl başkan yardımcılarına bildirdim. Herhangi bir şey yapılmadı.' Şerefime namusuma söylüyorum ben o tweeti görmedim. Cumhuriyet Gazetesi de bunun üzerine Canan Kaftancıoğlu'nu arıyor. Diyor ki 'Bu konularla ilgili Barış Yarkadaş tweet attı. Sizi eleştirdi. Ne diyorsunuz?' Canan Hanım da 'Biz gerekli müdahaleyi yaptık' diyor. Sonrasında altında böyle bir yorum var. Bir kadın daha tacize uğradığını söylüyor. Canan Kaftancıoğlu şunu söylüyor: 'Barış Yarkadaş şov yapıyor. Onun söyledikleri ile ilgilenmiyoruz. Konunun benle bir ilgisi var mı? Yok. Konunun tarafı mıyım? Hayır. Orada bir hanımefendi ismiyle yazmış. Özlem hanım tacize uğradım yazmış. Ben bunu görmemişim. Gazetelerden görmüşüm. Canan Hanım getirip beni bu konunun içine koyunca benim de kendisine cevap verme hakkım doğdu. Çünkü ben yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim. Ortaya çıkardım. Üstüne gittim. Böyle bir yavşaklığa göz yumarsam insan içinde dolaşmamam lazım benim."