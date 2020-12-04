Son dakika: 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin karar duruşmasının tarihi açıklandı

"BU İNSANLARIN HİÇBİRİ DARBECİ DEĞİL"

Boduroğlu, "Biz kimseden emir almadık. Kara Kuvvetleri Komutanlığı kışlası darbe girişimine katılmadı. Bu insanların hiçbiri darbeci değil. Beraatımı istiyorum." dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar da savcılıktan beri tüm ifadelerinin aynı olduğunu belirterek, "Tüm deliller gösteriyor ki ben suç işlemedim. Şahsıma yönelik haksızlığa son verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Sekreteri albay Hüseyin Öztürk, mahkemeye kolaylıklar dilerken, Dinçer Özcan, hakkında iftiradan ibaret tüm iddiaları delillerle çürüttüğünü öne sürüp, beraat talebinde bulundu.