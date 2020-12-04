"Canan Kaftancıoğlu CHP'deki taciz skandalını 7 ay gizlemiş" Barış Yarkadaş'tan flaş açıklamalar

CHP İstanbul Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun partisinin İstanbul İl Başkan Yardımcıları, ilçe başkan yardımcısı ve gençlik kolları başkanının karıştığı cinsel taciz ve saldırı olayları karşısında suskun kaldığı açıkladı. Yarkadaş, Ümraniye’de tacize karıştığı iddia edilen bir gençlik kolu yöneticisinin 7 ay görevde tutulduğunu söyledi ve Kaftancıoğlu'na sert eleştirilerde bulundu.