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Son dakika! CHP'li Barış Yarkadaş Canan Kaftancıoğlu'na yüklendi: Yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim!

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Giriş: 04.12.2020 01:36
Güncelleme:04.12.2020 01:40
CHP'de patlayan taciz ve tecavüz skandalları tek tek ortaya çıkarken partideki isimler birbirine düştü.Eski CHP vekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında “Kaftancıoğlu beni bu işe dahil edince benim de cevap verme hakkım doğdu. Çünkü ben yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim.” İfadelerini kullandı. Yarkadaş, CHP Maltepe İlçe yönetiminde yaşanan taciz olayına ilişkin paylaşım yaptığı için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından şov yapmakla suçlanmıştı.
Yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim!
Yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim!
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