Son dakika! CHP'li Barış Yarkadaş Canan Kaftancıoğlu'na yüklendi: Yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim!
CHP'de patlayan taciz ve tecavüz skandalları tek tek ortaya çıkarken partideki isimler birbirine düştü.Eski CHP vekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında “Kaftancıoğlu beni bu işe dahil edince benim de cevap verme hakkım doğdu. Çünkü ben yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim.” İfadelerini kullandı. Yarkadaş, CHP Maltepe İlçe yönetiminde yaşanan taciz olayına ilişkin paylaşım yaptığı için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından şov yapmakla suçlanmıştı.
CHP'de patlak veren taciz ve tecavüz skandalları CHP'li isimleri birbirine düşürdü.
Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz 23 yaşındaki bir genç kıza tuvalette cinsel saldırıdan tutuklandı. Olayın ardından eski CHP milletvekili, Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umut Karagöz'ün karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam" diye yazdı.
CANAN HANIM SESİNİ ÇIKARMADI!
Yarkadaş'ın mesajının altında çok sayıda yorum yapıldı. Özlem Hanelçi isimli bir kadın, CHP'li Yarkadaş'ın söz konusu paylaşımına cevap vererek, "Bana da İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim. Tehdit edildim. Canan hanım hiç ses çıkarmadı bile. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak çok zor. O yüzden bir şey olmaz CHP'den bu yapıyla" tepkisini gösterdi.
KAFTANCIOĞLU: YARKADAŞ ŞOV YAPIYOR
Yaşanan olayların arından CHP'ye yakın Cumhuriyet Gazetesi'ne röportaj veren Kaftancıoğlu, "Barış Yarkadaş o tweeti attığında biz sorumluluğumuzu yerine getirmiştik. O şahsın atılmasıyla ilgili süreç zaten çoktan başlamıştı. Barış Yarkadaş'ın ne yazdığıyla ilgilenmiyoruz. O birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor" dedi.
CHP'li eski vekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda CHP içindeki taciz ve tecavüz olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve Kaftancıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.
"YAVŞAKÇA İLİŞKİYİ DEŞİFRE ETTİM"
Kaftancıoğlu tarafından şov yapmakla suçlanan Yarkadaş, "Canan hanım beni bu işin içine katınca benim de doğal olarak kendisine cevap verme hakkım oldu. Niye? Çünkü ben yavşakça ilişkiyi deşifre ettim. Ortaya çıkarttım, üstüne gittim. Yavşaklığa izin vermeyeceğiz hiçbir koşulda. Öyle bir şey yok" iddiasında bulundu.
Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde:
Avcılardan bir hanımefendi benim attığım tweetin altına, 'Ben de İstanbul İl Başkanları Yardımcıları tarafından tacize uğradım. Canan Hanım'a bunu bildirdim. İl Başkan Yardımcılarına bildirdim. Herhangi bir şey yapılmadı' yazmış. Benim attığım tweetin altına 3 bin tweet atılmış ben bu atılan tweeti görmedim.
Cumhuriyet Gazetesi de bu durum üzerine Canan Kaftancıoğlunu arıyor ve 'Bu konularla ilgili ne diyorsununuz?' diye yorumlarını alıyor. Canan Kaftancıoğlu da biz bu durumla ilgili gerekeni yaptık zaten demiş.
Sonra gazeteci arkadaş tekrar altında da böyle bir yorum olduğunu bir kadının daha tacize uğradığını söylüyor.
Canan Kaftancıoğlu gazetecinin bu sorusu üzerine 'Barış Yarkadaş şov yapıyor. Onun söyledikleriyle ilgilenmiyoruz' diyor. Konunun tarafı değilim. Benim haberim bile yokken Canan Hanım beni bu durumun içine katınca benim de doğal olarak kendisine cevap verme hakkım doğdu. Niye? Çünkü ben yavşakça ilişkiyi deşifre ettim. Ortaya çıkarttım, üstüne gittim. Yavşaklığa izin vermeyeceğiz hiçbir koşulda. Öyle bir şey yok...