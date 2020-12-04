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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Körfez' açıklaması

Son dakika haberi... Körfez'de bölgesinde yaşanan son gelişmelere yönelik bir açıklama yayınladı. Bakanlık tarafında yapılan açıklamada "Körfez bölgesinde ihtilafın çözümüne yönelik yaşanan gelişmelerden dolayı memnuniyet duyuyoruz." denildi.

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Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Körfez' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "Körfez bölgesinde 2017 Haziran ayından bu yana devam eden ihtilafın çözümüne yönelik olarak son günlerde yaşanan olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. İhtilafın çözüme kavuşturulması için bugüne kadar yoğun temas ve girişimlerde bulunan Kuveyt liderliğinin samimi çabalarını takdirle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamada, "Temennimiz söz konusu ihtilafın bir an önce koşulsuz diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması ve Katar'ın maruz bırakıldığı haksız abluka ve müeyyidelerin daha fazla gecikmeksizin sona ermesidir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarı için çaba sarfetmeyi sürdürecektir" denildi.

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