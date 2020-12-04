CHP'de kriz büyüyor! Mehmet Bekaroğlu Cumhuriyet gazetesinin haberine isyan etti

Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar olmak bir yana yaşadığı krizlerden dolayı iktidar olmayı düşünecek durumda bile değil. Son aylarda partiden ayrılan isimlerin etkisi henüz geçmemişken bu haftada CHP İstanbul İl Teşkilatı'ndaki tecavüz haberleri gündemi sarstı. Parti o kadar bölünmüş durumda ki Kemal Kılıçdaroğlu ne yaşananlara net bir tavır koyabiliyor ne reaksiyon gösterebiliyor.