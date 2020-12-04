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CHP'de kriz büyüyor! Mehmet Bekaroğlu Cumhuriyet gazetesinin haberine isyan etti

Koltuk kavgaları, tecavüz iddiaları derken 'ndeki krizi büyütecek yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet gazetesinin hükümeti her zaman olduğu gibi "gericilikle" suçladığı haberine İstanbul Milletvekili tepki gösterdi. Bekaroğlu "Dini pratiklerde yardımcı olacak subayların bulunması niçin gericilik oluyor?" dedi.

GÜNDEM takvim.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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CHP'de kriz büyüyor! Mehmet Bekaroğlu Cumhuriyet gazetesinin haberine isyan etti

, iktidar olmak bir yana yaşadığı krizlerden dolayı iktidar olmayı düşünecek durumda bile değil. Son aylarda partiden ayrılan isimlerin etkisi henüz geçmemişken bu haftada İstanbul İl Teşkilatı'ndaki tecavüz haberleri gündemi sarstı. Parti o kadar bölünmüş durumda ki ne yaşananlara net bir tavır koyabiliyor ne reaksiyon gösterebiliyor.

CUMHURİYET YİNE ALGI PEŞİNDE
Dün BirGün gazetesi için açılan Din İşleri Subaylığı üzerinden hükümeti her zaman yaptıkları gibi "gericilik"le suçladı. BirGün'ün dünkü haberine bugün destek Cumhuriyet'ten geldi. Cumhuriyet gazetesi söz konusu gelişmeyi "gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi" diye duyurdu.

BEKAROĞLU İSYAN ETTİ
Cumhuriyet'in bu haberine CHP İstanbul Milletvekili tepki gösterdi. Bekaroğlu, söz konusu haberi Twitter hesabından paylaşıp "Halkının büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede, 'Peygamber Ocağı' olarak bilinen orduda, askerlere dini pratiklerde yardımcı olacak subayların bulunması niçin gericilik oluyor? Bu manşet AKP eleştirisi değildir, bu manşeti atan kafa ancak AKP'ye hizmet eder!" ifadelerini kullandı.

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