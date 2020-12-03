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CHP Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısından neden rahatsız? Şehit cenazesinde gülenler terörist cenazesinde ağıt yaktı

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Giriş: 03.12.2020 15:50
Güncelleme:03.12.2020 16:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehide gülen CHP'nin teröristlere ağladığı anları yüzlerine vurdu. CHP'nin nefret siyasetinde yeni hedef ordu mu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırlarımızdaki terör operasyonlarına dahi karşı çıkan CHP, Türk ordusuna saldırmaya başladı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'satışmış ordu' ifadelerine destek veren Kılıçdaroğlu tepki çekti. Peki CHP'nin TSK'nın başarılarından neden rahatsız?

Terörle mücadelede başarıyla adından söz ettiren Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya ve Suriye'de de tarih yazdı. Türk ordusunun her başarılı adımı ise CHP'yi rahatsız etti.

ŞEHİT CENAZELERİNDE GÜLEN CHP

Şehit Mustafa Korkmaz'ın cenaze töreninde gülerken kameralara yakalanan CHP Mersin Milletvekili Başarır ve Şehit Mustafa Kozak'ın cenaze töreninde gülen CHP Grup Başkanvekişi Özgür Özel Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı.

Türk milletinin hassasiyetlerini çiğneyerek her seferinde halkı kin ve düşmanlığı sürüklemeye çalışan CHP, bu kez doğrudan Türk ordusunu hedef aldı.

TERÖRİSTLERE AĞLADI

Türk evlatlarının vatanları uğruna can vermelerini gülerek karşılayan CHP, teröristlerin cenaze törenlerinde yas tuttu. Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi'nin terörist cenazesindeki görüntüleri Türk milletinin hafızasında yerini koruyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da teröristleri savunmasına rağmen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek görmesi halkı çileden çıkartmıştı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

2018 yılında şehit cenazesinde gülen CHP Mersin Milletvekili Başarır'ın 'satılmış ordu' sözleri Türkiye'nin tepkisini çekti. Bu ahlaksız iftiranın CHP kanadı tarafından benimsenmesi ise bardağı taşıran son damla oldu.

"CHP, Türk ordusunu başarılı terör operasyonlarından dolayı mı hedef alıyor?" soruları akıllara geldi. Ordusu ve emniyet teşkilatı ile gurur duyan Türk milleti, "CHP TSK'nın başarısından neden rahatsız?" ifadeleriyle eleştirdi.

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