Son dakika: Yarın sınav var mı? 5-6 Aralık AÖL sınavı ertelendi mi? Açık lise sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika... AÖL sınavı ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim sürdüren öğrenciler sınava hazırlıklarını tamamladı. Koronavirüs vak sayısında görülen artış nedeniyle sınavların ertelenip ertelenmediği konusunda bazı sorular gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yarın sınav var mı? 5-6 Aralık AÖL sınavı ertelendi mi? Açık lise sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Daha önce 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları ileri bir tarihe ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.