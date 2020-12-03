CHP yandaşı medya rahatsız oldu! TSK'da Din İşleri Subaylığı yeniden hayata geçiyor!
Türkiye'de 1967’de hukuken kaldırılan Din Subaylığı birimi, TSK bünyesinde yeniden kadro açılmasıyla tekrardan aktif hale geliyor. Yıllar sonra geri gelen kadronun ardından CHP yandaşı BirGün gazetesi skandal bir habere imza attı. Gazete haberi okuyucularına, "Gericiler istedi, oldu: TSK’de ‘Din Subaylığı’ geri dönüyor!" şeklinde servis etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Din İşleri Subaylığı kademesini yeniden uygulamaya hazırlanıyor.
TSK tarafından en son Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan Din Subaylığı'nın tarifi, TSK'nın sayfasında Subay İhtisasları bilgilendirme bölümünde "Personelin, moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunur. Din eğitimini, ibadet ve dinî törenleri idare eder. İbadethane ihtiyaçlarını ilgili makamlarla eş güdüm sağlamak suretiyle sağlar. Din işlerini sevk ve idare eder" ifadeleriyle yer aldı.
TAMAMINDA GÖREV YAPACAK
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından verilen atama kararı sonrası yeniden hayata geçmesi planlanan birim, Kuvvet komutanlıklarının tamamında görev alacak.
CHP YANDAŞI MEDYA RAHATSIZ OLDU
Haberi okuyucularına duyuran BirGün gazetesi ise bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi.