TSK tarafından en son Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan Din Subaylığı'nın tarifi, TSK'nın sayfasında Subay İhtisasları bilgilendirme bölümünde "Personelin, moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunur. Din eğitimini, ibadet ve dinî törenleri idare eder. İbadethane ihtiyaçlarını ilgili makamlarla eş güdüm sağlamak suretiyle sağlar. Din işlerini sevk ve idare eder" ifadeleriyle yer aldı.