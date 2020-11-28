Son dakika: Meclis'i bombalayan pilot Hasan Hüsnü Balıkçı'ya rekor ceza

Balıkçı, daha sonra darbe girişimde yer alacak pilotlar ile onları kontrol kulesinden yönlendirecek isimlerin bulunduğu toplantıya katıldı. Hakan Karakuş, darbeci pilotlar arasında görev dağılımı yaptıktan sonra sözü Balıkçı'ya verdi. FETÖ'cü pilotları motive eden cümleler kullanan Balıkçı, "Bizim isim listemiz var. Hepsi ellerinde, hepimiz bu listedeyiz. Bazı generallerden alınmaya başlandı. Sonra tek tek bize gelecek. Bu işi bugün yapmamız gerekiyor. Onlardan önce davranmamız gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından Özel Harekat Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı ile o gece bombalanan diğer kamu kurumlarının öncelikli vurulacak hedef olarak işaretlendiği haritanın üzerinde son kontroller yapıldı.